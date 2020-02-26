إطلالات النجمات على "إنستجرام": نانسي عجرم بجامبسوت ونيرمين الفقي "كاجول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

عادة ما يحرص النجوم والنجمات، على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

واليوم شاركت عدد من النجمات متابعيهن بصور تبرز إطلالاتهن الناعمة والشبابية، وهي كالتالي:

- هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها بصورة، مرتدية بلوزة كاروهات يغلب عليها اللون الأزرق، وبنطلون جينز باللون الأسود، ونسقت معه "هاف بوت" باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت على الألوان الترابية في المكياج.

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- نانسي عجرم

شاركت نانسي عجرم جمهورها بمجموعة صور لها في برنامج المسابقات The voice kids، مرتدية جامبسوت فضفاض باللون الكاشمير، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت معها بعض الإكسسوارات، حيث ارتدت ساعة كبيرة باللون الفضي، وعُقد حول الرقبة.

- نيرمين الفقي

طلّت نيرمين الفقي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميص وبنطلون باللون الأبيض، ونسقت معه بلوفر بلون البيبي بلو، موضوعًا على الكتف، وحذاءً رياضيًا باللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.