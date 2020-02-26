منها البازلاء والسبانخ.. 8 خضروات تناولها بحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخضروات مهمة لجسم الإنسان لما تحتويه من فيتامينات، ولكن هناك بعض الخضروات التي يجب علينا تناولها بحذر وعدم الإفراط في أكلها؛ لأنها قد تسبب انتفاخات أو زيادة الوزن أو غيرها، وهذه الخضروات هي وفق ما ذكر موقع "delish".

- البروكلي:

يجب على الأشخاص المصابين بالقولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البروكلي، نظرًا لما يتسبب من انتفاخات.

- القرنبيط:

من الخضروات التي تسبب الانتفاخ والغازات، لاحتوائه على الكربوهيدرات التي لا توزع كاملة في الجهاز الهضمي.

- السبانخ:

يجب على الذين يعانون من حصوات الكلى التقليل من تناول السبانخ نظرا لما تحتويه على نسب من عنصر الأوكسالات.

- البازلاء:

Advertisements

بالرغم من احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة، إلا أنها تضم مضادات غذائية تعيق عملية الهضم ويمكن أن تودي إلى زيادة الوزن.

- الباذنجان:

يعتبر مصدر للفيتامينات ومضادات الأكسدة إلا إن الأفراط في تناوله يسبب الضرر للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

- الطماطم:

الإسراف في تناول الطماطم يؤدي إلى الإصابة بحموضة المعدة، لذلك يجب على الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تجنب تناولها.

- البطاطس

من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من "اللوكتين" لذلك الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي.

- الفاصوليا

بالرغم من كونها مصدرا كبيرا للحديد والبروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من "اللوكتين" الذي يسبب في العديد من مشاكل في الهضم.