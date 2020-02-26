بالورق والنحاس.. جددي منزلك بطريقة بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

اختيار ديكورات فخمة يحتاج إلى تكلفة باهظة، قد تجعلك تؤجل هذه الخطوة لسنوات، لكن بعض الأفكار والديكورات البسيطة، يمكن أن توفر عليك مبالغ كبيرة، وتعطيك نتيجة مرضية جدُا، كما أوضح موقع "homehacks".

ورق الرخام

يمكنك استخدام الورق اللاصق، برسمة الرخام، على طاولة المطبخ، أو خشب المطبخ.

بطاطين فرو

استخدام بطاطين الفرو، يعطي مظهر جذاب للأسرة، وغرف النوم.

منظم عطور نحاسي

استخدمي منظم عطور وصابون نحاسي اللون، ستعطيكي شكل رائع للمكان.

الستائر المخملية

استخدمي الستائر المخملية في المنزل، لتعطيكي مظهر رائع.

إضاءة بسيطة

استخدمي البرطمانات الزجاج لعمل اضاءات بسيطة في أركان غرفة النوم أو على طاولة السفرة، سوف تضفي لمسة ناعمة على المكان.

Advertisements

حامل أواني من الرخام

لإضافة لمسة رائعة إلى مطبخ، استخدمي حامل ملاعق من الرخام.

صندوق إكسسوارات

صندوق الإكسسوارات المقسم إلى عدة مستويات، يعطيكي لمسة أنيقة في غرفتك.

ألوان محايدة

استخدمي الألوان المحايدة في طلاء منزلك، لمزيد من الفخامة.

لوحة شبكية

استخدمي لوحة شبكية لتعليق، أدوات المطبخ، مع بعض الزهور البلاستيكية.

صناديق القماش

استخدمي الصناديق القماش في تخزين الأشياء البسيطة.

مكرمية النبات المعلقة

ديكور المكرمية، يعطي لمسة سحرية للمكان.