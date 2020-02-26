لا تتوقعها.. 10 أشياء عادية كانت محظورة على النساء قبل 100 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على مر التاريخ، كان على النساء دائمًا الكفاح من أجل الحقوق الأساسية، ومنذ ما لا يزيد عن 100 عام، لم يُسمح لهن بدخول العديد من الأماكن، وكان يُمنعون من القيام بأشياء معينة بمفردهن.

إليك 10 أشياء كان لا يمكن للمرأة القيام بها قبل 100 عام، كما أوردها موقع "Bright Side" الأمريكي:

1. التسوق من تلقاء نفسها

كان النساء مُطالبين من أن يصطحبهن رجل في كل مرة يغادرون فيها المنزل، خاصة عندما يذهبون للتسوق، وذلك لحمايتهن.

2. ارتداء البناطيل

في الماضي، كانت النساء يرتدين الجيب والفساتين فقط، ومن غير المقبول اجتماعيًا أن ترتدي بنطلون، وفي بعض البلدان، كانت تعتبر غير قانونية، حيث ينظر إليها على أنها علامة على الذكورة والتمرد.

3. التصويت

كان يعتقد أن النساء لديهن أدمغة رديئة ولم يكن لديهن الاستعداد العقلي للتصويت في الانتخابات والمشاركات الاجتماعية.

Advertisements

4. فتح حساب بنكي

من قبل، لم تتمكن النساء من فتح حساب باسمهن، ولا يمكن لهن التقدم بطلب للحصول على قروض أو الحصول على بطاقة ائتمان. وإذا كانوا عزابًا، فسيحتاجون إلى والدهم لتوقيع أوراق لهم.

5. الانضمام إلى الجيش

كان وجود نساء في الجيش نادرة بشكل لا يصدق وفي بعض الأماكن، لم يُسمح لهن بذلك. وكانت النساء تستخدم فقط عندما تكون البلاد في حاجة إليها بالفعل كما حدث أثناء الحروب، على سبيل المثال.

6. الخدمة في هيئة قضائية

لم يُسمح للنساء بالجلوس في قاعة محكمة إلا كمتهمات أو شاهدات. كان ينظر إليها الرجال أنها عاطفية للغاية ولا يمكن أن تنضم لهيئة قضائية.

7. الحفاظ على وظائفهم أثناء الحمل

عانت المرأة من الكثير من التمييز الجنسي في الماضي. أحد الأمثلة على ذلك هو أنه يمكن حرمانها من العمل أو حتى فصلها من العمل إذا كانت حاملاً. وفي الولايات المتحدة مثلا، لم يتم إصدار قانون يحيمها حتى عام 1978.

8. العمل بالمحاماه

سُمح للنساء بالذهاب إلى كلية الحقوق، لكن تم حرمانهن من الحق في ممارسة مهنتهن كمحامٍ والترافع في قضية العميل.