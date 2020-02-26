تعطيل الدراسة بولاية تونسية حدادا على وفاة 5 معلمات إثر حادث مروري

شهدت مدينة القصرين غربي تونس حادثًا مروريًا مأسويًا، أمس الثلاثاء، تسبب في وفاة خمس معلمات في منطقة بولعابة.

وصرحت سلطات إنفاذ القانون أن خمس معلمات توفين عندما كن في طريقهن إلى بيوتهن بعد انتهاء ساعات الدراسة في ضواحي مدينة القصرين، وفقًا لـ"سبوتنك".

ووقع الحادث بعد أن اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة خفيفة كانت تقل المعلمات، ما أدى إلى انقلابها ووفاة جميع ركابها.

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وأعلنت نقابة التعليم تعطل الدروس في مدارس الولاية كافة، اليوم الأربعاء، حدادًا على الضحايا.

ويُعد الحادث الثاني من نوعه خلال شهرين، حيث توفي 30 شخصًا في ديسمبر الماضي بعد سقوط حافلة في منحدر.