بعد زواج دام 12 عاما.. نوال الزغبي تعلن طلاقها رسميا

بعد زواج دام 12 عامًا، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي انفصالها عن والد أبنائها إيلي ديب.

وأكدت "الزغبي" أنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها، وذلك خلال لقاءها في برنامج "منا وجر" الذي يقدمه بيار رباط.

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء هم تيا وجوي وجورجي.