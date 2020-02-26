خوفا من كورونا.. محمد محسن وهبة مجدي بـ"الكمامة" قبل سفرهما للخارج

شارك الفنان محمد محسن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة هبة مجدي، خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي، وظهرا وهما يرتديان الكمامة، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، الذي اجتاح عددًا من الدول.
واكتفى الفنان بوضع "إيموشن"، طائرة، على الصورة التي نشرها، ولم يشر لمكان سفرهما.
لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 20 ألف تسجيل إعجاب، إضافة لمئات التعليقات، وأبرزها "انتم رايحين فين؟ حاسبوا كورونا، طريق السلامة انتبهوا على حالكم، ربنا يحفظكم من كل شر".
يذكر أن هبة مجدي تشارك في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يُعرض حاليًا على القنوات الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة محمد رجب، وأيتن عامر، ودينا فؤاد.
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