بعد ظهور سوزان مبارك.. تعرف على بروتوكول مشاركة النساء في الجنازة العسكرية

ظهرت منذ قليل، زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، السيدة سوزان ثابت، وهي تتلقى واجب العزاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مسجد المشير طنطاوي، عقب الانتهاء من الجنازة العسكرية.

كما ظهر عدد من السيدات بجوار حرم الرئيس الأسبق، اللواتي وقفن يتلقين العزاء كذلك من كبار الشخصيات العامة والوفود العربية المشاركة.

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ووفقًا للدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والبروتوكول بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فانه لا يوجد بروتوكول خاص بالسيدات في الجنازات العسكرية، ولكن شأنها شأن الجنازات العادية، وهي أن تقف السيدات خلف الرجال في الصفوف الخلفية.

وأشار "العالم"، إلى أن الجنازات العسكرية تحكمها العديد من البروتوكولات والمعايير التي تضعها المراسم العسكرية وتشرف على تنفيذها، وأنها تتم من خلال عربة مدفع تجرها الخيول، ويوشح جثمان المتوفي بعلم مصر، وتسبقه طوابير من الضباط والصف والجنود والموسيقى العسكرية، التي تقدم معزوفات جنائزية معروفة معدة لهذه المناسبة، بالإضافة إلى حملة الزهور والنياشين والأنواط التي تقلدها المتوفي خلال مسيرة حياته.

وأضاف أستاذ البروتوكول بجامعة القاهرة، أن الجنازة العسكرية يحضرها كبار الشخصيات بالدولة وفقًا لقواعد الأسبقية.