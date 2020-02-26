هل توجد امرأة لم تعش الخيانة؟.. هكذا علقت نوال الزغبي على طلاقها

بعد أن ظل طلبها معلقًا لمدة 12 عامًا، أعلنت الفنانة نوال الزغبي طلاقها رسميًا من إيلي ديب بعد قرار كنسية الفاتيكان، حسبما صرحت أمس خلال برنامج "منا وجر" على قناة MTV اللبنانية.

ورغم أن "نوال" حصلت على الطلاق رسميًا منذ 3 أشهر، إلا أنها أخفت الخبر حفاظًا على مشاعر أبنائها الثلاثة، ولم تعلن كذلك عن أسباب الطلاق، الا أنها صرحت في إحدى حواراتها التلفزيونية السابقة مع الإعلامي اللبناني "نيشان" عبر شاشة MTV قائلة: "وهل توجد امرأة لم تعش الخيانة؟.. خيانة على كافة المستويات خيانة مادية ومعنوية، عندما تزوجت كنت أفكر بتأسيس بيت وعائلة، وضحيّت من أجل أولادي، ولكن وصلت إلى مرحلة لم أستطع التحمّل أكثر"، معتبرة أن الانفصال هو مصير الزيجات الفنية.

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نوال خلال اللقاء، أشارت إلى أشخاص تركوا بصمة إيجابية وآخرون تركوا بصمة سيئة في حياتها، وأكدت أنها لا تعرف ما إذا كانت أحبت إيلي ديب أو أنها لم تحبّه، معتبرة أن عملها في تلك الفترة أخذها من كل شيء، وكانت "تفشّ خلقها" بالعمل.

وأكملت نوال: "طعنة إيلي ديب لم تكن في خاصرتي فقط بل في كل أنحاء جسمي، وتواصلي الوحيد معه، حاليًا يتم عبر المحامي"، مشددة على أن أخباره لا تهمها.

أما عن اللحظات الحلوة في علاقتها بزوجها، فأكدت بأن "أكثر مرحلة أحبّها هي عندما أنجبت التوأمين في كندا"، مؤكدة أنها تمنع أولادها أن يأتوا بأخبار عن والدهم "أحيانًا تحاول تيا أن تفعل ذلك، ولكن ضمن حدود معينة".

وأكدت "الزغبي" خلال الحوار، أنها كغيرها من النساء تحتاج إلى دعم ومساندة الرجل، إلا انها لم تحصل على ذلك بل أنها كانت "عم بسند حالي بحالي".

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء، هم تيا وجوي وجورجي.