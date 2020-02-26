الامارات | نجم كويتي في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كويتي في الحجر الصحي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل النجم الكويتي عبدالله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وذلك إثر ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا فيها خلال الأيام الماضية.
وعبر موقع «تويتر»؛ نشر حساب «المجلس»، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبدالله بوشهري وهو يرتدي الكمامة بفندق مخصص في منطقة الفحيل جنوب الكويت، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس «كورونا»، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوماً المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يوجد بها الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا (كوفيد - 19) إلى 11 حالة، إثر تسجيل إصابتين جديدتين.
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