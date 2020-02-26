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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
عادة ما يقتصر استخدام المناديل المبللة "الوايبس" في تنظيف أجساد الأطفال، بالرغم من أن لها فوائد مختلفة، لا تقل أهمية عن أدوات تنظيف المنزل أو السيارة، كما أوضح موقع "homehacks".
- رسومات الأطفال
إذا قام أحد أطفالك بالرسم على الحائط، استخدمي هذه المناديل لإزالتها بسهولة ودون تعب.
- تنظيف الأسطح
إذا كان لديك ضيوف مفاجئين، يمكنك استخدام مناديل الأطفال لتنظيف المنزل بشكل سريع، ونتيجة مرضية.
- صندوق القمامة
- رائحة الأحذية
يمكنك استخدام مناديل الأطفال، لتنظيف الحذاء من الداخل.
- رائحة القدم
استخدمي مناديل الأطفال من حين إلى آخر للحفاظ على رائحة منعشة لقدمك.
- فرش المكياج
لتنظيف فرش المكياج بسهولة وسرعة، استخدمي المناديل المبللة.
- مكياج العين
إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة، ستساعدك مناديل الأطفال على إزالة الكحل بدون حدوث التهابات، كما لن تضطرين إلى دفع مبالغ كبيرة في منتجات إزالة المكياج.
-لوحة المفاتيح
استخدمي مناديل الأطفال لإزالة الأتربة وتنظيف لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى الذهاب لمسؤول الصيانة.
-السيارة
تمكنك المناديل المبللة من تنظيف السيارة من الداخل بسهولة ويسر
كانت هذه تفاصيل خبر من البيت للعربية.. استخدامات مهمة لمناديل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.