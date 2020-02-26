من البيت للعربية.. استخدامات مهمة لمناديل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

عادة ما يقتصر استخدام المناديل المبللة "الوايبس" في تنظيف أجساد الأطفال، بالرغم من أن لها فوائد مختلفة، لا تقل أهمية عن أدوات تنظيف المنزل أو السيارة، كما أوضح موقع "homehacks".

- رسومات الأطفال

إذا قام أحد أطفالك بالرسم على الحائط، استخدمي هذه المناديل لإزالتها بسهولة ودون تعب.

- تنظيف الأسطح

إذا كان لديك ضيوف مفاجئين، يمكنك استخدام مناديل الأطفال لتنظيف المنزل بشكل سريع، ونتيجة مرضية.

- صندوق القمامة

- رائحة الأحذية

يمكنك استخدام مناديل الأطفال، لتنظيف الحذاء من الداخل.

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- رائحة القدم

استخدمي مناديل الأطفال من حين إلى آخر للحفاظ على رائحة منعشة لقدمك.

- فرش المكياج

لتنظيف فرش المكياج بسهولة وسرعة، استخدمي المناديل المبللة.

- مكياج العين

إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة، ستساعدك مناديل الأطفال على إزالة الكحل بدون حدوث التهابات، كما لن تضطرين إلى دفع مبالغ كبيرة في منتجات إزالة المكياج.

-لوحة المفاتيح

استخدمي مناديل الأطفال لإزالة الأتربة وتنظيف لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى الذهاب لمسؤول الصيانة.

-السيارة

تمكنك المناديل المبللة من تنظيف السيارة من الداخل بسهولة ويسر