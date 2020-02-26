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من البيت للعربية.. استخدامات مهمة لمناديل الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

عادة ما يقتصر استخدام المناديل المبللة "الوايبس" في تنظيف أجساد الأطفال، بالرغم من أن لها فوائد مختلفة، لا تقل أهمية عن أدوات تنظيف المنزل أو السيارة، كما أوضح موقع "homehacks".

- رسومات الأطفال

نتيجة بحث الصور عن شخبطة الاطفال على الجدران

إذا قام أحد أطفالك بالرسم على الحائط، استخدمي هذه المناديل لإزالتها بسهولة ودون تعب.

- تنظيف الأسطح

نتيجة بحث الصور عن clean serface with wipes

إذا كان لديك ضيوف مفاجئين، يمكنك استخدام مناديل الأطفال لتنظيف المنزل بشكل سريع، ونتيجة مرضية.

- صندوق القمامة

نتيجة بحث الصور عن صندوق القمام\- رائحة الأحذية

نتيجة بحث الصور عن تنظيف الحذاء من الداخل

يمكنك استخدام مناديل الأطفال، لتنظيف الحذاء من الداخل.

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- رائحة القدم

نتيجة بحث الصور عن القدم

استخدمي مناديل الأطفال من حين إلى آخر للحفاظ على رائحة منعشة لقدمك.

- فرش المكياج

نتيجة بحث الصور عن تنظيف فرش المكياج بالمناديل المببلة

لتنظيف فرش المكياج بسهولة وسرعة، استخدمي المناديل المبللة.

- مكياج العين

نتيجة بحث الصور عن clean eye makeup wipes

إذا كنت من أصحاب العيون الحساسة، ستساعدك مناديل الأطفال على إزالة الكحل بدون حدوث التهابات، كما لن تضطرين إلى دفع مبالغ كبيرة في منتجات إزالة المكياج.

-لوحة المفاتيح

نتيجة بحث الصور عن clean keaboard

استخدمي مناديل الأطفال لإزالة الأتربة وتنظيف لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى الذهاب لمسؤول الصيانة.

-السيارة

نتيجة بحث الصور عن clean car with wipes

تمكنك المناديل المبللة من تنظيف السيارة من الداخل بسهولة ويسر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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