منها الطماطم والبروكلي.. 8 خضروات لا تناولها دون طهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الخضروات مفيد لجسم الإنسان، ولكن هناك بعض الخضروات عند تناولها قبل طهيها (نيئة) تكون ضارة وتعيق عملية الهضم. نذكر لكم هذه الأنواع وفقًا لموقعي "partnersforyourhealth" و"eatthis".

1- الطماطم:

تحتوي على مادة الليكوبين التي تساعد على مكافحة السرطان، لكن الجسم هذه المادة عندما تكون مطهيّة، لكن عن تناولها دون طهي ينصح إضافتها إلى الجبن أو طبق سلطة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات.

2- البطاطس:

تحتوي البطاطس غير المطهية على نسبة عالية من السموم والمواد المضادة للعناصر الغذائية، ويمكن للنشا غير المطبوخ أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وغازات وانتفاخ.

3- الفاصوليا:

تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم، لكن يجب طهيها أولا قبل تناولها حتى لا تتسبب في الإصابة بالإسهال والغثيان.

4- الباذنجان:

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يحتوي على مادة سولانين والذي يتسبب في منع امتصاص الكالسيوم، وعند تناوله دون طهيه يتسبب في مشاكل للجهاز الهضمي والإسهال.

5-الكرنب:

على قائمة الخضروات التي لا يجب تناولها دون طهيها، حتى لا يتسبب في الانتفاخ والغازات.

6- البروكلي:

من الخضروات التي تحتوي على الفوائد الكثيرة ولكن إذا تم طهيه وتناوله بشكل صحيح فيمكن أن يساعد في مقاومة السرطان لاحتوائه على مادة الجلوكوزيدات، وتناوله دون طهي يسبب عصر الهضم ويعيق من عملية الجهاز الهضمي.

7- القرنبيط:

للقرنبيط تأثير غذائي إيجابي عند تناوله مطهيًا، حيث يساعد في تطهير إنزيمات الكبد، ولكن عند تناوله بدون، يتسبب في عسر الهضم والانتفاخ ومشاكل عديدة في الجهاز الهضمي.

8- السبانخ:

من المواد الغذائية الجيدة التي تظهر أهميتها عند طهيها نظرا لاحتوائها على حمض الأكساليك الذي يساعد على إمداد الجسم بالحديد والكالسيوم.