فيديو.. شيرين عبدالوهاب تعلق على نبأ حملها: مش هقدر أخبي عليكم

خلال لقائها في برنامج "et bilarabi"، علقت المطربة شيرين عبدالوهاب، على نبأ حملها المتداول خلال الفترة الماضية، عقب طلبها من زوجها الفنان حسام حبيب أن يحملها من على المسرح في حفلها بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، منذ أيام، ما زاد التكنهات حول تلك الشائعة بـ"تصرفها العفوي".

"الناس من كتر حبها في الكابل ده، عايزين يشوفوا أطفال منهم".. بتلك الكلمات المعدودة بدأت "شيرين" حديثها، نافية نبأ حملها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالإنجاب من "حبيب"، متابعة: "ادعولي من قلبكم ربنا يرزقني بطفل منه، لأني بحبه أوي، وكتر الدعاء بيغير القدر، وأكيد ربنا له حكمة في تأخير الخِلفة"، مؤكدة أنها ستعلن للجمهور بمجرد الحمل: "ياريت تفهموا، أول معرف مش هقدر أخبي عليكم أكتر من يومين تلاتة".

وبسؤال الفنان عن الأمر نفسه، طالب الجمهور أيضا بالدعاء، قائلًا: "أنا نفسي وهى كمان، ومفيش خطط لده، لما ربنا يريد هيحصل"، لافتًا إلى أن سؤال النساء عن حملهن من الأمور المزعجة.