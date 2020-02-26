ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من تدخين الحشيش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحول الحشيش من نبات طبيعي يستخدم بشكل مقنن في بعض الأدوية إلى إدمان يؤثر على الصحة، فما الذي يفعله الحشيش بالجسم بعد دقائق من تدخينه؟ حيث يبدأ في الوصول إلى أعضاء الجسم المختلفة، ويشعر الشخص بأعراض أولية تظهر في ضعف التحكم في العضلات. لمزيد من التفاصيل: اضغط هنـا

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