"جينز بيبرباج" يتربع على عرش الموضة في 2020.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يتربع "جينز بيبرباج" "Paperbag Jeans" على عرش الموضة النسائية في 2020 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة من ناحية وإطلالة رشيقة وأنيقة من ناحية أخرى. وأوضحت مجلة "Elle" أن جينز بيبرباج يمتاز بوسط عال يتم ربطه من خلال "كشكشته" على غرار الكيس البلاستيكي، وهذا هو سبب تسميته بهذا الاسم. وأضافت "Elle" أن جينز بيبرباج يسلط الضوء على الوسط والأرداف ليمنح المرأة إطلالة رشيقة تخطف الأنظار، كما أنها يمنحها إحساسا بالراحة الفائقة بفضل قصته الواسعة. ولتأكيد هذا التأثير تنصح "Elle بتنسيق جينز بيبرباج مع قطعة فوقية يتم إدخالها فيه لتسليط الضوء على الوسط، على أن يتم ارتداء حذاء ذي كعب عال، وذلك لإطالة السيقان بصريا.

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