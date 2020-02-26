مكياج مهيرة عبد العزيز مميز وعصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - تتميز الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بإطلالاتها الراقية والعصرية، فهي تعتمد أساليب المكياج الأنيقة التي تبرز ملامحها وتلفت الأنظار إليها، وتحافظ فيها على مظهر طبيعي جذاب بعيداً عن المكياج الذي يبدل الملامح ويجعل إطلالة المرأة معقدة ومبالغاً فيها.

وفي هذ المقال، نعرض لك أبرز خطوط مكياج مهيرة عبد العزيز، وكيفية تطبيق مكياج ناعم على طريقتها.



مكياج البشرة من مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز



اللافت في مكياج مهيرة عبد العزيز، بشرتها النقية الخالية من الشوائب، إذ إنها تحرص دائماً على العناية ببشرتها وحمايتها من أشعة الشمس، من خلال المواظبة على استخدام الكريمات المرطبة والواقي الشمسي. من ثم، تستخدم مهيرة البرايمر دائماً لضمان مكياج أجمل ويدوم طويلاً. بعده، تستعمل كريم الأساس القريب الى لون بشرتها لتغطية بشرة مثالية وطبيعية الى أقصى الحدود. ولا تنسى مهيرة أهمية الكونسيلر في إخفاء الهالات السوداء تحت عينيها وجعلهما أكثر توهجاً وجاذبية.

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مكياج سموكي بأسلوب مهيرة عبد العزيز

مكياج سموكي



يعد المكياج السموكي الناعم أحد أساليب المكياج المفضّلة لدى مهيرة عبد العزيز، فهي ترى أنه يليق كثيراً بملامحها الشرقية وعينيها الواسعتين، حيث يبرزهما بطريقة أنيقة بعيداً عن المبالغة. وتعتمد مهيرة في المكياج السموكي على تحديد العينين من الداخل بالكحل الأسود، وبالآيلاينر على الرموش العليا. ولنظرات أكثر سحراً وجمالاً، تستخدم مهيرة عبد العزيز طبقات عدة من الماسكارا، أو تلجأ الى الرموش الاصطناعية. ومؤخراً، اعتمدت في بعض إطلالاتها ظلال العيون بالألوان الحيوية مثل الأزرق والزهري مع لمسة لامعة عند مدمع العين.

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أحمر شفاه مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز



لا تتوانى مهيرة عبد العزيز عن اعتماد الكثير من ألوان أحمر الشفاه، الداكنة والجريئة والناعمة، وذلك وفق مكياج العيون الذي تختاره، فإما تعتمد أحمر الشفاه باللون النيود، أو بالألوان الجريئة التي تبرز شفتيها وتعزز من جمالهما، مثل الزهري الفاقع، أو الأحمر أو البرغندي.

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طريقة تطبيق مكياج مهيرة عبد العزيز

مكياج مهيرة عبد العزيز



وزعي البرايمر على بشرة وجهك بالتساوي، من ثم، ضعي طبقة خفيفة من كريم الأساس القريب الى لون بشرتك، وطبقي الكونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء والعيوب. ولمكياج متقن جذاب ولافت، اعتمدي تقنية الكونتورينغ والهايلاتينغ. ثم حدّدي عينيك من الداخل بالكحل الأسود، وارسمي خط أيلاينر على طول الجفن العلوي، على أن يبدأ رفيعاً وينتهي عريضاً نوعاً ما. من ثم طبقي ظل العين الزهري على الجفن الثابت، وظللي الجفن المتحرك عند زاوية العين بظل العين الأسود، واعملي على دمج الظلال جيداً. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكارا أو استخدمي الرموش الاصطناعية. أما الشفاه، فحدديها بالقلم تحديد الشفاه باللون الذي ترغبين فيه، على أن يكون بدرجة أغمق من لون أحمر الشفاه الذي ستعتمدينه. من ثم، املئي داخل شفتيك بأحمر الشفاه باللون الذي ترغبين فيه. ولا تنسي تطبيق البلاش الوردي على أعلى الوجنتين.

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