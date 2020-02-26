كيف أعرف نوع بشرتي وكيف أعتني بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - لا يمكن أن تستخدمي منتجات العناية بالبشرة من دون معرفة مسبقة وأكيدة بنوع بشرتك، إذ تتعدد أنواع البشرة، وبالتالي يصبح التعامل مع البشرة وفق نوعها، فما يناسب البشرة الحساسة لا يتلاءم مع البشرة الجافة على سبيل المثال. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال الى كيفية التعرف الى نوع البشرة وكيفية العناية بها، لتضمني الحفاظ عليها شابة ومشرقة وناعمة على الدوام.

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أنواع البشرة

أنواع البشرة



البشرة العادية



هي من أفضل أنواع البشرة، لأنها تكون شبه خالية من الشوائب، فلا هي دهنية كي تعاني من اللمعان، ولا هي جافة لتصاب بالتقشر والتشققات، إضافة الى أنها ليست حساسة لتعاني من التحسس من أي عوامل خارجية، فمساماتها ضيقة وتتميز بمظهرها النضر والمشرق في غالبية الأحيان.



البشرة الدهنية



هي من أصعب أنواع البشرة، كونها تعاني من الزيادة في إفراز الزيوت والدهون التي غالباً ما تسبب لمعان البشرة وظهور البثور والحبوب الدهنية وحب الشباب والرؤوس السوداء، فضلاً عن أن مساماتها واسعة وكبيرة وواضحة، ما يسبب تغلغل الغبار والأوساخ فيها. لذلك كله، تحتاج البشرة الدهنية الى عناية خاصة تجنبها اللمعان الزائد وظهور الشوائب على سطحها.



البشرة الجافة



البشرة الجافة غالباً ما تكون خشنة الملمس وتعاني من التقشر، لا سيما في منطقة الجبهة والأنف، مساماتها صغيرة وغير مرئية، وتعاني في كثير من الأحيان من البقع الحمراء أو البيضاء. وأكثر ما تعاني منه صاحبات البشرة الجافة هو ظهور علامات التقدم في السن المبكرة عليها، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



البشرة الحساسة



تعاني البشرة الحساسة في غالبية الأحيان، من الجفاف والاحمرار بسبب التحسس من كل شيء، كما أنها معرضة دائماً للالتهاب والحكة. وعند التعرض لأشعة الشمس، تظهر على البشرة الحساسة الحروق بسرعة. إضافة الى أنها لا تتقبل كل منتجات العناية بالبشرة، وإنما أنواع معينة منها، نظراً الى حساسيتها الشديدة على كثير من المواد التي تدخل في تركيبة تلك المنتجات.

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البشرة المختلطة



تجمع البشرة المختلطة النوع الجاف والدهني في الوقت نفسه، فهي دهنية في منطقة الأنف والجبين والذقن، وجافة عند الخدود وجانبي الوجه، لذلك فهي غالباً ما تعاني من المسامات الواسعة والبثور والرؤوس السوداء، وتكون ذات مظهر لامع.

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تحديد نوع البشرة

تحديد نوع البشرة



يمكنك تحديد نوع البشرة وفقاً للعلامات المتعددة والمختلفة التي ذكرناها آنفاً، والتي تكون واضحة جداً على البشرة، بالتالي بالإمكان الاعتماد عليها لمعرفة أي نوع بشرة تمتلكين. كما أن هناك طريقة أخرى تساعدك في معرفة نوع بشرتك، وهي المنديل، والتي تبدأ بغسل الوجه بالماء فقط وتركه لمدة ساعة كاملة، من ثم يتم الضغط بمنديل ورقي خفيف على المناطق المختلفة في الوجه، ومن ثم يتم توجيهه الى ضوء الشمس، فإذا وجدت على المنديل الكثير من الزيوت فأنت تمتلكين بشرة دهنية، وفي حال لم تجدي أي بقع فأنت تمتلكين بشرة جافة. أما إذا وجدت القليل من الزيت على المنديل، فبشرتك من النوع العادي. وإذا توزعت المناطق الزيتية على الجبين والأنف والذقن فقط فتكون بشرتك من النوع المختلط.



كيفية العناية بالبشرة مهما كان نوعها

العناية بالبشرة



هناك قاسم مشترك يمكن الاعتماد عليه في العناية بالبشرة مهما كان نوعها، وهو الحفاظ على نظافة البشرة بشكل دائم، من خلال استخدام غسول البشرة وفقاً لنوعها، مرة صباحاً ومساءً، وذلك لحمايتها من الضرر والتلف والتخلص من الغبار والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة، ومن آثار المكياج. كما يعد ترطيب البشرة الخطوة الثانية في روتين العناية بالبشرة بكافة أنواعها، باستخدام كريم الترطيب المناسب لنوع البشرة، إضافة الى أهمية الابتعاد عن العبث بالبثور التي تصاب بها البشرة بين الحين والآخر.

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