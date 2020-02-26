زيت اللوز أفضل علاج للشعر وفروة الرأس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - لقد أصبح زيت اللوز يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، لا سيما في مجال العناية بالشعر، فهو يمتلك خصائص مفيدة جداً للشعر وفروة الرأس، حتى بات يعدّ علاجاً فعالاً لكافة المشاكل التي تصيب الشعر، إذ إنه يمد الشعر وفروة الرأس بالمغذيات الضرورية التي تمنح المرأة مظهر شعر حيوي لامع وفروة رأس صحية. لذلك، سنعرفك الى فوائد زيت اللوز للشعر وطريقة استخدامه.



زيت اللوز لإصلاح وتقوية الشعر التالف

زيت اللوز لإصلاح وتقوية الشعر التالف



إن تطبيق زيت اللوز على الشعر يجعله أقل عرضة للتلف والتكسر والتقصف، وذلك نظراً الى غناه بأحماض الأوليك واللينوليك التي تحسن من مرونة الشعر وتقوي خصلات الشعر التالفة والمتقصفة. ولتعزيز الاستفادة من زيت اللوز على الشعر، قومي بخلطه مع أحد الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، وتطبيق الخليط على الشعر وتركه لمدة نصف ساعة. كرري هذه الخلطة على شعرك مرة كل أسبوعين، فهي ستمنح شعراً قوياً وخالياً من التقصف.

تابعي المزيد: قصة الفراوله للشعر الخفيف بالصور



زيت اللوز لتنعيم الشعر

زيت اللوز لتنعيم الشعر



يعد زيت اللوز من أفضل المواد الطبيعية المطرّية والمنعمة للشعر، فهو يتغلغل داخل خصلات الشعر ليجعل فرد وتسريح الشعر سهلاً للغاية، إضافة الى أنه يمنح الشعر لمعاناً شديداً يضفي التألق والجمال على إطلالتك. انطلاقاً من ذلك، واظبي على تطبيق زيت اللوز على شعرك بشكل دوري وتركه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ.



زيت اللوز لتطويل الشعر

زيت اللوز لتطويل الشعر



يحتوي زيت اللوز على كمية كبيرة من الفيتامين E، الذي يعد أهم مضادات الأكسدة الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على تطويل الشعر وتعزيز نموه، من خلال جعل خصلات الشعر أقوى وأقل عرضة للانقسام والتكسر. علماً أن مضادات الأكسدة تكافح أيضاً العوامل البيية الضارة التي يتعرض لها الشعر في كثير من الأحيان.

Advertisements

تابعي المزيد: أفضل ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر



زيت اللوز لحماية فروة الرأس

زيت اللوز لحماية فروة الرأس



يُستخدم زيت اللوز أيضاً كعلاج للالتهابات والفطريات التي تصيب فروة الرأس، وكذلك لعلاج جفاف فروة الرأس. بالتالي، فإن فرك فروة الرأس بكمية قليلة من زيت اللوز، تساعد في تدفق الدم الى فروة الرأس وترطيبها ومدها بالمغذيات الضرورية والمكونات التي تكافح الالتهابات والفطريات، والني تؤثر سلباً على صحة الشعر ونموه بالشكل الكافي.



ماسك زيت اللوز بديلاً لماسكات الشعر التجارية الباهظة الثمن

ماسك زيت اللوز بديلاً لماسكات الشعر



لتحضيرأفضل خلطة طبيعية للشعر من زيت اللوز، تساعد في تعزيز نموه وتقوية خصلاته ومده بالمغذيات والفيتامينات الضرورية، وكذلك حماية فروة الرأس من مختلف المشاكل التي تصاب بها، اخلطي كميات مناسبة من كل من زيت اللوز وزيت جوز الهند وحبة من الأفوكادو الناضج والمهروس. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

تابعي المزيد: زيت القرع للشعر.. العلاج الأمثل