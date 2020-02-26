كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - تعد الأظافر من أبرز علامات الجمال والأنوثة لدى المرأة، فهي من أول الأمور التي تلفت النظر إليها، وبالتالي فإن عدم إيلاء العناية اللازمة بالأظافر يعرضها للتكسر والتقصف وإعطائها مظهراً مزعجاً غير أنيق. ولا شك أن العناية بالأظافر تتطلب أدوات أساسية ومعرفة استخدامها لتفي بالمهمة التي صُنعت لأجلها. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أبرز أدوات الأظافر وكيفية استخدامها.



الأسيتون

الأسيتون



لا يمكن القيام بعملية تنظيف وتقليم الأظافر من دون استخدام الأسيتون، حيث يجب أولاً تنظيف الأظافر من المناكير والأوساخ العالقة تحت الأظافر باستعمال الأسيتون، وذلك بوضع قليل من الأسيتون على قطعة قطنية وتنظيف الأظافر بها، وتنظيفها من جميع آثار طلاء الأظافر عنها.



مقص الأظافر

مقص الأظافر



يعد مقص الأظافر الأداة الأساسية في روتين العناية بالأظافر، فالأظافر تحتاج الى قصها وتقليل طولها بين الحين والآخر، وذلك لتجنب أن تكون أرضاً خصبة للبكتيريا والجراثم، والحفاظ على أظافر صحية على الدوام، والتحكم بطول وشكل الأظافر الذي ترغبين فيه. أدخلي الظفر في فك مقص الأظافر وتأكدي من أنه لا يلمس الجلد، من ثم اقطعي الظفر بقدر ما ترغبين شرط الابتعاد عن الجزء الحساس من الظفر تجنباً للإصابة بالالتهابات.

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مبرد الأظافر

مبرد الأظافر



بعد القيام بقص الأظافر، لا بد من استخدام مبرد الأظافر، فمن دونه ليس بالإمكان الحصول على أظافر ناعمة وأنيقة، فهو يعمل على التخلص من الحواف الحادة للأظافر، ومن لونها الباهت. وهو يأتي بأشكال عدة، فمنها ما هو متدرج من الخشن الى المتوسط لتسوية حواف الأظافر وإعطائها الشكل النهائي، ومنها ما هو متوسط الى ناعم وهو يُستخدم لتلميع سطح الأظافر ومنحه المظهر واللون المثاليين من خلال تمريره على الأظافر بشكل لطيف. ويتم برد الأظافر باتجاه واحد وليس ذهاباً وإياباً، وذلك لتجنب تكسر وتقصف الأظافر.



فرش الأظافر

فرش الأظافر



تعد فرش الأظافر من أهم أدوات العناية بالأظافر، فمن خلالها تتم إزالة الزوائد الجلدية، والتخلص من آثار برد الأظافر، وأيضاً للحصول على الرسومات والتصاميم التي ترغبين فيها. لذلك، هي تأتي بأحجام وأشكال متعددة، فالفرش ذات الرؤوس الدقيقة المعدنية والخشبية تُستخدم لإبعاد الجلد الميت عن طرف الظفر، أما الفرش ذات الرأس الحاد فتعمل على التخلص من الجلد الميت. فيما تعمل الفرش الكبيرة على التخلص من آثار برد الأظافر العالقة بين الجلد والأظافر. ويتم استخدام الفرش ذات الرأس الناعم للحصول على رسومات وتصاميم الأظافر المرغوب فيها، من خلال دمج ألوان طلاء الأظافر.

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