قصات شعر قصيرة للسمينات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - إن كنت من صاحبات الوجه السمين، بإمكانك التألق بأجمل قصة شعر عصرية تساعدك في أن تبدين أنحف وتجعل ملامحك أكثر نعومة. وسنقدم لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من قصات الشعر القصيرة للسمينات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



قصة الغارسون

قصة الغارسون



إنها قصة فرنسية قديمة، إلا أنها لا تزال تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، رغم أنها من قصات الشعر الجريئة جداً التي تعتمد على الشعر القصير جداً، وهي قصة مريحة جداً وتلائم السمينات من النساء. وفي حال قررت اعتماد هذه القصة، استخدمي جل الشعر المكثف عند جذور الشعر، وذلك لإعطاء الشعر حجماً كبيراً وجعله يبدو أكثر كثافة.



قصة البيكسي المدرجة مع الغرة

قصة البيكسي المدرجة مع الغرة



إن كنت تميلين الى قصات الشعر الجريئة والعصرية وتبحثين عن قصة شعر تلائم الوجه السمين، فلا تترددي في اعتماد قصة البيكسي المدرجة التي ترتكز على الغرة الجانبية مع الخصل متفاوتة الطول، وهي ستمنحك مظهراً شبابياً يلفت الأنظار إليك.

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قصة البيكسي الطويل مع الفرق الجانبي



إذا كنت ترغبين في قصة بيكسي ناعمة وعملية ولا يتطلب تسريحها الكثير من الوقت، بإمكانك اعتماد قصة البيكسي الطويلة مع الفرق الجانبي، فهي ملائمة جداً للسمينات، حيث تجعل ملامح وجههن تبدو أنعم. اعتمديها مع الشعر الناعم لإطلالة مريحة تلائم كافة الأوقات.

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قصة الكاريه المتساوية الطول

قصة الكاريه المتساوية الطول



إن كنت ترغبين في قصة ناعمة وغير معقدة، وفي الوقت نفسه تكون عصرية وتمنحك لوكاً أنثوياً متجدداً، بإمكانك اعتماد قصة الكاريه المتساوية الطول مع الغرة الجانبية، والتي تصل الى حدود الكتفين. وهي ستلائمك جداً إذا كنت من صاحبات الوجه السمين.

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قصة البوب العصرية

قصة البوب العصرية



تعد قصة البوب من أكثر قصات الشعر الرائجة في الوقت الراهن، وهي تمنح المرأة إطلالة شبابية وعصرية. تلائم هذه القصة السمينات من النساء وتمنحهن مظهراً أقل امتلاءً. وبالإمكان اعتمادها مع الغرة النصفية أو الجانبية.



قصة الكاريه الطويل مع الغرة المدرجة

قصة الكاريه الطويل مع الغرة المدرجة



تتربع قصة الكاريه على عرش موضة قصات الشعر، وهي قصة عملية جداً تناسب مختلف تسريحات الشعر المستقيمة والويفي. وهي ستكون خياراً رائعاً لك إن كنت من صاحبات الوجه السمين، إذ ستمنحك لوكاً عصرياً ناعماً وأنيقاً في الوقت نفسه.

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