كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - حققت الفنانة البحرينية إيمان الحسيني نجاحاً كبيراً خلال فترة بسيطة في أعمالها بالمسرح والتلفزيون والسينما، وعلى صعيدها الشخصي؛ تميزت بالعديد من الإطلالات المتنوعة الأنيقة التي تناسب الفتيات العربيات، لذا نستعرض اليوم أبرز إطلالاتها؛ لتستوحي أفكاراً بسيطة.

إطلالات متنوعة من إيمان الحسيني



تميزت إيمان بفستان صوفي أبيض بأكمام طويلة مع حذاء بوت أسود لستايل أنثوي، وتأنقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف بني طويل وحذاء بوت أسود للوك عملي، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع حذاء بوت أبيض ومعطف أبيض لإطلالة أنثوية، وارتدت فستاناً برتقالياً بأكمام طويلة، يزينه مثلث أبيض اللون في منطقة الرقبة لمظهر بسيط.

إطلالات متنوعة من إيمان الحسيني



ونسقت فستاناً قصيراً أسودَ مع معطف زهري وحذاء رياضي فوشيا لخيار شبابي، كما اختارت فستاناً رمادياً من الكاروهات مصمماً بأزرار وربطة للخصر مع حذاء رياضي أبيض لإطلالة شبابية، وظهرت بمعطف طويل بني بأزرار مع بلوزة سوداء وحذاء بوت أحمر لمظهر أنثوي.

إطلالات متنوعة من إيمان الحسيني



وأطلّت بفستان أسود مزين باللؤلؤ وربطة بارزة للخصر مع قصَّة مميزة ومنفوشة من الأسفل؛ لإطلالة فخمة مفعمة بالأناقة، وتزينت بفستان قصير كاروهات باللون الرمادي مزيّن بأكمام بيضاء، وربطة "فيونكة" للعنق لستايل عملي، وتألقت بفستان أسود طويل مصمم بأكمام طويلة مزينة بريش أسود ومطرز بتطريزات لامعة.

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