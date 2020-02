تنسيقات أزياء على طريقة أريانا غراندي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - أريانا غراندي Ariana Grande تعتبر من نجمات جيلها الأكثر شهرة في العالم، وبالرغم من عمرها الصغير الذي لم يتجاوز الـ26 فقد استطاعت أن تحقق نجاحات كثيرة في المجال الفني، وبلغ عدد متابعيها على الإنستقرام ما يزيد على 175 مليونًا، وبذلك فهي تعتبر من المشاهير الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما جيل الشباب، ولهذا فقد جمعنا اليوم تنسيقات أزياء للبنات على طريقة أريانا غراندي، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار التي تعجبك.



لوك في السويتشرت والجزمة نسقته أريانا غراندي

اعتمدت أريانا غرانديه تنسيق شبابي في الستويتشرت مع الجزمة العالية



جميعنا نعلم أن أريانا غراندي Ariana Grande تعشق تنسيقات السويتشرت الواسعة مع الجزمة العالية وتعتمدها في مختلف المشاوير الصباحية، واليومية مثل هذا اللوك الذي نسقت فيه سويتشرت قطنية باللون الأبيض مع جزمة عالية من الجلد باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحقيبة يد من البلاستيك الشفاف وعقد تشوكر ألماسي ناعم.

أريانا غراندي في معطف أوفر سايز

المعطف الأوفر سايز بأسلوب أريانا غراندي



لوك شتوي أطلت به أريانا غراندي Ariana Grande وقد اختارت فيه جاكيت أوفر سايز oversize باللون الأبيض مع بنطلون مطاطي أسود وجزمة عالية باللون البيج وصل طولها أعلى حد الركبة، وأكملت اللوك بحقيبة يد من فندي Fendi وقبعة صوفيه شبابية.

أريانا غراندي أنيقة في إطلالة رسمية

تنسيق أنيق شبابي اعتمدته أريانا غراندي



إطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية اعتمدتها أريانا غراندي Ariana Grande وقد اختارت فيها بنطلوناً قماشياً باللون الأبيض خصره عالٍ وقصة أرجله واسعة، ونسقت معه كورسيه من الدانتيل الأسود، وأكملت اللوك بمجوهرات ألماسية ناعمة وحذاء كعب أسود كعب عال.

أريانا غراندي في فستان من جيامباتيستا فالي

ٔريانا غرانديه في فستان رامادي من جيامباتيستا فالي



إطلالة دراماتيكية حضرت بها أريانا غراندي Ariana Grande حفل الـ Grammy هذا العام وقد اختارت فيها فستاناً من دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli كان قد صُمم خصيصاً لها، مصنوع من طبقات من التول باللون الرمادي، بقصة الكورسيه من الأعلى وتنورة منفوشة وكبيرة، وقد نسقت معه قُفازات من اللون ذاته وأقراط ألماسية ناعمة.



تنسيقات أزياء للبنات على طريقة أريانا غراندي Ariana Grande اخترناها من إطلالاتها المتنوعة في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسب ذوقك.

