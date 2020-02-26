سميرة ومريم مصممتان تدشنان شراكة من أجل الموضة المغربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - إيماناً منهما بضرورة التجديد والابتكار؛ من أجل خلق عنصريْ الإبهار والتفرد، توحدت أفكار المصممتيْن المغربيتيْن سميرة السباعي ومريم بومزيل؛ لتقدما تصاميم مميزة عصرية بلمسة تقليدية خالصة.

ولم تتردد المصممتان المغربيتان في توحيد مجال إبداعهما؛ من أجل تأسيس دار أزياء "UNIK25".

تقول سميرة السباعي إن الشراكة نبعت من صداقة جمعت بينها وبين مريم بومزيل، ونجاح كلتيهما في مجالها؛ إذ برزت مريم في عالم تصميم الأزياء التقليدية وعروض القفطان، فيما تألقت سميرة في تصميم الأزياء الجاهزة داخل المغرب وخارجه، لتقررا بعدها تقديم تصاميم وتشكيلات مبتكرة عصرية بلمسة مغربية، تختلف عن السائد والمألوف، وهي تصاميم لاقت استحسان الجمهور المغربي والأجانب، الأمر الذي حفّز المصممتيْن المغربيتيْن على تقديم الأفضل بأفكار متجددة ومميزة، بالتعاون مع طاقم عمل مجتهد، تحت الإدارة الفنية لوفاء فرج فهمي، التي لها خبرة طويلة في عالم الموضة والأزياء.

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وتعتمد كل من مريم بومزيل وسميرة السباعي على الرمزية والدلالة، سواء من حيث اختيار الأثواب العريقة والراقية في أغلب القطع، أو من حيث القصات و"خدمة المعلم"، أو استعمال تقنية الرسم على الثوب التي تتميز مريم بومزيل بإتقانها، الشيء الذي يضفي على القطع جمالية ورونقاً خاصاً يبهر الجمهور.

مجموعة تصاميم المصممتين سميرة السباعي ومريم بومزيل



وتقول مريم بومزيل إن الرسم على الثوب أسلوب فني قديم في عالم الأزياء، لكنها تحاول إلى جانب صديقتها سميرة السباعي التميز في هذه التقنية؛ من خلال "شخصنة القطع"؛ بترجمة أفكار واحتياجات زبائنهما على الأزياء التي تصممانها، فتصبح بالتالي القطعة فريدة لا تشبه أي قطعة أخرى.

وتعتمد التشكيلات التي تقدمها المصممتان المغربيتان على "ثيمات" معينة، تحاول من خلالها تكريم العديد من الشخصيات والحرف التقليدية، وحتى الأدوات التقليدية المستوحاة من الثقافة والتراث المغربي الأصيل.

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وتؤكد كل من سميرة ومريم أن هدفهما الأساسي هو إرضاء جميع الفئات الاجتماعية ومختلف الأعمار، خاصة النساء والشابات العاشقات للأزياء العصرية ذات اللمسات التقليدية.

وتستعد سميرة السباعي ومريم بومزيل لإطلاق تشكيلة جديدة، ستعتمدان فيها على الجلد كأساس للتصاميم؛ لتقدماه بأشكال مختلفة، سيتعرف عليها الجمهور لأول مرة، كما أنهما بصدد التحضير لحفل للبيع الخاص في باريس، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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