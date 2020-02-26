كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - اطلالات النجمات بالقفطان كثيرًا ما تكون مُلفتة ومثيرة للاهتمام، خاصًة أن القفاطين المغربية من التصاميم الفخمة، فما بالنا إذا اعتمدتها النجمات اللاتي يركزن دائمًا على اللمسة المتكاملة.

واخترنا لكِ اليوم مجموعة قفاطين مغربية عصرية للصبايا من وحي النجمات، تختاري منها مايناسبكِ.



القفطان باللون السماوي من سلمى رشيد

القفطان باللون السماوي من سلمى رشيد





بأجدد اطلالتها اعتمدت سلمى رشيد على القفطان الفخم باللون السماوي البيبي بلو، مع لمسة من التول المنسدل من الجانبين، والتطريزات الملونة، مع اللمسة الذهبية لحزام الخصر، أنيق وفخم مناسب للحفلات الكبيرة، والمناسبات المسائية التي تبحثين فيها عن اطلالة لافتة.

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القفطان الأبيض من بسمة بوسيل

القفطان الأبيض من بسمة بوسيل



بمجموعتها الأخيرة ارتدت بسمة بوسيل هذا القفطان الأبيض الفخمة مع اللمسات المترفة، لاطلالة تخطف الأنظار، مع تطريزات ذهبية، وكذلك الكثير من الإكسسوارات الفخمة كبيرة الحجم، وهو الأسلوب المغربي الذي تعتمده كثير من الصبايا مع القفاطين المغربية.



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القفطان الأحمر العنبي من أنغام

القفطان الأحمر العنبي من أنغام





لفتنا هذا الموديل الكلاسيكي من أنغام، ويعتبر هو الأكثر بساطة عن الموديلات السابقة، اختارت فيه قماش الفيلفت مناسبة لشتاء هذا الموسم، مع تطريزات ذهبية، وحزام الخصر البسيط، وكذلك البطانة باللون البيج الذهبي.

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القفطان البنفسجي مع تطريزات ذهبية من هدى سعد

القفطان البنفسجي مع تطريزات ذهبية من هدى سعد





في المقابل اعتمدت هدى سعد على هذا اللون البنفسجي للقفطان، مع التطريزات الذهبية من الخيوط اللامعة، وحزام الخصر لكي تبدو أكثر رشاقة، والموديل المنسدل الذي يخفي عيوب الأرداف، اعتمديه بحفلكِ القادم.

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