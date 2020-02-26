أجمل فساتين درة وموديلات تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - باتت النجمة درة واحدة من أيقونات الموضة في العالم العربي بعد أن ظهرت بإطلالات حالفها التوفيق وخطفت بها الأنظار على السجاد الأحمر لأشهر المهرجانات والفعاليات الفنية الكبيرة.



ندعوك لمشاهدة أجمل فساتين درة والتي تمزج بين القصات الأنثوية وفخامة التطريز لتتعرفي من خلالها على أبرز صيحات موضة 2020.



فساتين درة بقصة الطبقات الرائجة

فساتين درة بقصة الطبقات الرائجة



تتميز درة بالقامة الممشوقة والرشيقة، لذلك نلاحظ حرصها على التجدد وتجريب قصات مختلفة ومؤخرًا تألقت بفستان وردي ناعم مكشوف الكتفين مؤلف من طبقات من توقيع على يونس Ali Younes، تصميم رائع نرشحه بقوة للنحيفات ليساعدهن في الظهور بقوام أكثر إمتلاءً.

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فساتين سهرة مستقيمة القصة من اطلالات درة

فساتين سهرة مستقيمة القصة من اطلالات درة



تلجأ درة في أغلب الأحيان إلى فساتين السهرة مستقيمة القصة وفساتين حورية البحر Mermaid dresses، هذه الموديلات تساعدها في إبراز طول قامتها لا سيما إذا كانت مصممة بخصر عالي مثل الموديلات التي تألقت بها من توقيع ساهر ضياء Saher Dia وزهير مراد Zuhair Murad.

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فساتين سهرة منفوشة من وحي اطلالات درة

فساتين سهرة منفوشة من وحي اطلالات درة



تعشق درة فساتين السهرة المنفوشة، أحببنا اطلالتها بالفستان الديكولتيه المكشكش من توقيع مايكل سينكو Michael Cinco، كذلك الفستان الأزرق الملكي من مجموعة لابورجوازي labourjoisie، اعتمدي هذه التصميمات في حال كنت ترغبين في إطلالة فخمة تخفي عيوب جسمك لا سيما المناطق الممتلئة في القسم السفلي منه.

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فساتين قصيرة من الأمام على غرار درة

فساتين قصيرة من الأمام على غرار درة



تحرص درة على مواكبة آخر مستجدات الموضة العالمية، لذلك اختارت فستان مونوكروم بتنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High low dressمن توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، كما لفتتنا أناقتها بالفستان الأسود المزين بشق جانبي من توقيع جان لويس سباجي Jean Louis Sabaji، استوحي منها لتزيدي من طول قامتك القصيرة.

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