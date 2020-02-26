كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - سندس القطان من المدونات اللاتي يتمتعن بشهرة كبيرة في عالم الموضة، خاصًة أنها من القدامي في هذا المجال، يتابعها الكثير من الفتيات، ليستلهمن الكثير من الأفكار العصرية لاطلالتهن.

وإليكِ مجموعة اطلالات شتوية للمحجبات من وحس سندس القطان لتختاري منها ما يناسبكِ.





المعطف الطويل الفخم من سندس القطان

المعطف الطويل الفخم من سندس القطان





أسلوب سندس القطان في الأزياء يعتمد دائما على الذوق الفخم، وذلك باختيار الموديلات من أشهر الماركات العالمية، كهذا التصميم من فيندي Fendi، مع حزام الخصر، لاطلالة أكثر رشاقة، نسقته مع بنطلون أسود، وشنطة متوسطة الحجم بألوان البيج الترابية.

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كنزات الصوف الطويلة من سندس القطان

كنزات الصوف الطويلة من سندس القطان





أما هذا اللوك الكاجوال، فيناسبكِ إن كنتِ تبحثين عن اطلالة فخمة ومريحة بالوقت نفسه، مع الجينز الرمادي، والكنزة الصوف الطويلة السوداء، مع الرقبة الصوفية، وأكملت اللوك بشنطة كبيرة الحجم من كريستيان ديور.



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البناطيل الواسعة الكاروهات لاطلالة عملية

البناطيل الواسعة الكاروهات لاطلالة عملية



اعتمدت سندس القطان بهذا اللوك على البنطلون الواسع الكاروهات، مع السويت شيرت باللون الأسود، وحجابها باللون الأبيض، وأضافت لمسة فخمة وكلاسيكية تعكس أسلوبها الراقي، باعتماد تلك الشنطة من ديور.



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البلوزات الطويلة الملونة من سندس القطان

البلوزات الطويلة الملونة من سندس القطان





لفتنا اختيار سندس القطان للبلوزات الطويلة الملونة، لتمنحها اطلالة أصغر سنًا، كاطلالتها باللوزة الطويلة الملونة بدرجات الأحمر والأزرق، لترتدي معها معطف وبنطلون باللون الأسود، وشنطة باللون الأخضر الزيتي.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة اطلالات شتوية للمحجبات من وحي سندس القطان.

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