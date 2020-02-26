عبايات ملونة موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - الربيع بدأ يدق أبوابه، وبدأت كذلك الماركات الخليجية بأن تعرض لنا الكثير من الموديلات العصرية موضة ربيع 2020، وهو ما اخترناه لكِ اليوم، تحديدًا التصاميم الملونة لإطلالة مبهجة للموسم القادم، لتختاري ما يناسب ذوقكِ.







العبايه المفتوحة المنسدلة باللون الرمادي الثلجي

العبايه المفتوحة المنسدلة باللون الرمادي الثلجي





هذه الدرجة من اللون الرمادي تناسب كل المواسم، شاهدناها هذا الشتاء، وكذلك يمكنكِ اعتمادها بالربيع القادم، كهذا الموديل من boutique 3thari، ارتديها بالعمل، ومشاويركِ النهارية المختلفة، نسقيها مع الصنادل المفتوحة، والشنط باللون الأبيض.

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العبايه مع الأكمام المطرزة

العبايه مع الأكمام المطرزة





أما هذا الموديل من Memaya فهو أكثر كلاسيكية وفخامة، لهذا اعتمديه بالسهرات الربيعية والصيفية المنعشة، مع كلتش لامع يتناغم مع الأكمام المطرزة باللون الفضي، ولا تنسي الكعب العالي الذي يضيف لمسة أنثوية لستايلك.



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العبايه الروز تناسب كل الأوقات

العبايه الروز تناسب كل الأوقات





العبايه الروز من Chico coutour تناسب كل الأوقات، خاصة للشابات، من الممكن أن تختاريها لإطلالتكِ على الشاطئ، مع الشنطة الخوص، والحذاء المفتوح الأرضي، والحجاب الشيفون الخفيف باللون الأبيض.



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العبايه المفتوحة باللون الأزرق البترولي

العبايه المفتوحة باللون الأزرق البترولي





أما هذا اللون فيبدو أنه سيتصدر القائمة لألوان العبايات لربيع 2020، كهذا الموديل من Masa Abaya، مع التصميم الواسع للعبايه الفراشة، وخطوط بيضاء رفيعة تزين إطار العبايه، نسقي معها حجابكِ باللون الأبيض، والصندل المفتوح لإطلالة أنثوية، أو السنيكرز والجينز لإطلالة كاجوال.

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