زوجة جمال حمزة عن الهجوم على الزمالك: كنت متعصبة وعندي كهربا على المخ

مقطع فيديو لايف، لا تتعد مدته 18 دقيقة، خرجت فيه رشا بدر عبدالسلام، زوجة لاعب نادي الزمالك الأسبق، جمال حمزة، عن صمتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تعلن من خلاله غضبها أمام الجماهير، وتهاجم خلاله نادي الزمالك لعدم خوضه مباراة القمة أمام النادي الأهلى، ما جعلها محط أنظار الجميع في أقل من 24 ساعة.

وروت زوجة اللاعب الشهير، تفاصيل وكواليس البث المباشر، التي ظهرت به عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، لـ"الوطن"، قائلة: "كنت متعصبة من التحفيل، وبقلب على كل قناة شوية، وحسيت بغيرة شديدة على النادي اللي بنتمي ليه، كنت متعصبة كواحدة من الجمهور مش زوجة لاعب شهير، صعبان عليا اننا واخدين بطولتين ويتحفل علينا، خاصة بعد هجوم رئيس النادي على دولة الإمارات، وعلى مسئولي قناة أبو ظبي الإماراتية وعلى رأسهم يعقوب السعدي رئيس القناة".

رشا بدر عن رد فعلها العنيف: عندي كهربا على المخ ومقدرتش أمسك أعصابي

وتابعت زوجة اللاعب الشهير، خلال تصريحها، أنها تعاني من العصبية المفرطة التي تصل إلى أقصى درجاتها، "عندي كهربا على المخ وضغطي عالي، كنت مفكرة إن دي خطة من رئيس النادي للعب بأعصاب النادي الأهلي".

"دي حملة ممنهجة للغلط فيا وفي زوجي ورئيس النادي"، بهذه العبارة استكملت رشا بدر، حديثها مضيفة "أنا بحبه جدًا، وبادعمه، ودائما في ضهره، اتعصبت انه هيتخصم مننا 3 نقاط، وعملت لايف اسأله ليه عمل كده فينا، وكسر فرحتنا، حبيت أوقفه عند حده، تعبت من اللي بيحصل، المستشار مكلمنيش ولا أبدى رد فعل عن اللايفات، ولا وجه أي مسائلة لزوجى جمال".

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رشا بدر: أنا جريئة ومتهورة في ردود أفعالي

وعن تراجعها عن اللايف وحذفه، أشارت رشا، "كنت بعاتب رئيس النادي فقط من باب إني بنته، ومسحته على أساس الزمالكوية والموجودين من داخل النادي عندي، والصحفيين، يقدروا يوصلوه لرئيس النادي، ويعرف قد إيه أنا واحدة بحبه وخايفة على النادي، وازاي وصلت لمرحلة العصبية دي، وسب الدين اللي كان غصب عني، علشان نادي الزمالك، من كونه النادي اللي بنتمي ليه للرموز والقامه داخله، دخلت قررت أقفل اللايف، وللأسف كان وصل عدد مشاهداته ومشاركاته كتير، وكان نزل على اليوتيوب، وطلعت لايف تاني، والناس فكرت إني بهاجم النادي الأهلي، مع إني كنت بشتم اللي بيشتموا في زوجي جمال، مش في جمهور النادي الأهلي".

ردود الأفعال على الفيديو رغم الحذف

ورغم حذفها للفيديو، والذي تضمن هجومًا ضاريًا، إلا أنه لاقي رد فعل واسع، بين الهجوم الحاد عليها وعلى جمهور الزمالك، وبين الساخرين منه، وكان من بين تلك التعليقات، ما دونه رواد فيس بوك، وتويتر، وكان من بينها: "اللايڤ بتاع رشا مرات جمال حمزة هو الـhighlight of the day الحقيقي"، و"رشا بردت نار كل جمهور الزمالك من المهزلة اللي حصلت".

وقال آخر مهاجمًا الألفاظ النابية: "حرام السب ده.. ليه كده؟"، وقالت أخرى: "إحنا فريق كبير، روحي شجعي أي فريق تاني، هي واقفه عليكي؟ صعبان عليكي من إيه؟ مانتي عارفه الأهلي بيعمل إيه؟ فكك من الهري ده.. مالكيش تريند عندنا.. وبعدين سيبك من الزمالك يا ماما خالص.. عيب طريقه كلامك دي.. والله جمال ده المفروض يرمي عليكي يمين الطلاق".

وتداولت صفحات مشجعي الزمالك، الفيديو، منتقدين ما فعله رئيس نادي الزمالك، واعتبر الكثيرون مقطع الفيديو "فضيحة" مدوية، والتي جعلها محل جدل وسخرية بين جمهور كلا الناديين، ما جعلها تخرج مرة أخرى في فيديو جديد عقب حذفها مقطع الفيديو السابق.