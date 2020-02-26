في عهد مبارك.. قصة "تهاني الجبالي" أول قاضية في مصر

من بين الـ 30 عاما التي حكم فيها الرئيس الراحل حسني مبارك، كان هناك عام سيظل العام الذي لم تنساه السيدة المصرية، حيث فُتحت أمامها فيه الكثير من الأبواب التي لم تكن تعتقد يومًا أن تفتح لها وهو عام 2003 حيث حصلت خلاله لأول مرة سيدة على منصب قاضية.

وجاء تعيين تهاني الجبالي المحامية آنذاك عضوا بالمحكمة الذي اعتبر حينها حدثًا تاريخيًا عظيما في مسيرة المرأة المصرية والتي وصفها المعلقون حينها بأنها لحظة تضاهي لحظة دخول بناء أول مدرسة للبنات ودخول أول طالبة مصرية للجامعة، تحديدًا وأنها تبدأ عملها في القضاء من القمة وليس من القاعدة.

وفي يناير 2003 نشرت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة مقالًا بعنوان "المرأة الاستثنائية التي أصبحت أول قاضية في مصر"، والتي وصفت فيه "تهاني الجبالي" قائلة: "كانوا يطلقون عليها لقب المرأة الحديدية وكنت وحدي أراقب دموعًا أرق وأنبل من أن يراها البعض في عيون الأساتذة، أتابع ذلك البريق الهارب من عينيها يطارد أحلامًا تبددت في رحلة النضال".

ووصفت "الجعارة" الضعف عند أول قاضية مصرية بأنه موطن قوة كامنة في امرأة صادرت أحلامها الخاصة وأجلت أمومتها وعطلت أنوثتها وتنازلت بكامل إرادتها عن الدور الطبيعي لتصبح فيما بعد امرأة استثنائية.

وتحدث الكاتب الصحفي عبدالحفيظ سعد، عن تولي أول قاضية مصرية في مقال تحدث عن أنه بعد 60 عامًا في المحاكم المرأة على منصة القضاء وذلك من خلال مقال بعنوان "حلم عائشة الذي حققته تهاني".

وتحدث "عبدالحفيظ" عن القرار بأنه منذ أن أقامت الدكتورة والمحامية الشهيرة عائشة راتب عام 1943 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بسبب رفض تعيينها قاضية في مجلس الدولة كونها الأولى على دفعتها في كلية الحقوق لم تستطع سيدة اقتناص المنصب من الرجال إلا "تهاني الجبالي" استطاعت، وذلك بعد أن حسم المجلس الأعلى للقضاء المعركة لصالح المرأة بترشيح "الجبالي" في أعلى سلطة قضائية في مصر.

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وخاضت "تهاني" العديد من المعارك مع الرجال منها ما هو سياسي، فقد انتخبها المحامون عام 1989 كأول امرأة تحصل على عضوية مجلس نقابة المحامين.

كما حصلت عام 1992 على عضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بعد أن فازت بأغلبية ساحقة واستمرت في المنصب أربع دورات متتالية.

وحصلت تهاني على الثانوية العامة من مدرسة طنطا الثانوية بمجموع 83% وكانت تستطيع أن تلتحق بكليات القمة لكنها اختارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة والتي تخرجت منها عام 1973.

هناك قضية اعتزت بها تهاني الجبالي في مشوارها وهي دفاعها عن البطل المصري أيمن حسن الذي نفذ عملية في مطلع الثمانينات بعد أن تمكن من اختراق الحدود المصرية الإسرائيلية وقتل عددًا من الإسرائيليين وشاركت تهاني آنداك الدفاع عنه المحامي أحمد نبيل الهلالي والدكتور هلال رجب.

ورحل عن عالمنا، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز الـ92 بعد وعكة صحية.