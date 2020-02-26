منها "الأيروبكس".. تمارين رياضية تعزز صحة القلب

دائما ما يبحث البعض عن تمارين رياضية تعزز صحة القلب والشرايين، كونها تعتبر وسيلة فعالة بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، والقضاء على الكوليسترول الضار من الدم، إذ إنه عند ممارسة الرياضة، يمكن للقلب ضخ المزيد من الدم في الشرايين داخل الجسم ومواصلة العمل بكفاءة مثالية.

ووفقا لموقع "هيلث لاين" نستعرض 3 تمارين مهمة في تعزيز صحة القلب، يحتاج الجسم إلى ساعتين ونصف أسبوعيا من هذه الرياضة.

تمارين القوة

ممارسة تمارين القوة مرتين أسبوعيا يعزز صحة القب بشكل كبير، لما لها من قدرة على القضاء على الكوليسترول الضار في الدم، كما تساعد تمارين القوة المتمثلة في رفع الأثقال ورياضة كمال الأجسام، تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

Advertisements

تمارين المرونة

لا تؤثر تمارين المرونة مثل اليوجا، بشكل كبير على القلب مباشرة، ولكنها تساعد كثيرا إمداد الجسم بالنشاط والحيوية، حيث تحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

ميزة أخرى لتمارين المرونة وهي قدرتها على منح الاسترخاء للجسم، والقضاء التشنجات التي تواجه العضلات.

الأيروبكس

رياضات كرة القدم والسباحة والمشي وركوب الدرجات هي عمود تمارين الأيروبكس، والتي تسهم بشكل كبير في رفع ضربات القلب، والتي من شأنها أن تساعد في تقليل معدلات السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية.