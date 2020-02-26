ماذا تعرفين عن شامبو الرموش الصناعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تحتاج الرموش الصناعية إلى تنظيف وعناية بشكل منتظم، وذلك لإزالة بقايا المكياج والاتساخات الأخرى المتراكمة عليها، وإلا ستتكاثر البكتيريا عليها وتتسبب في إصابة العين بالتهابات- حسبما أوردت مجلة "إن ستايل".

ولتجنب حدوث ذلك، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال باستعمال الشامبو المخصص للرموش الصناعية، موضحة أنه يعمل على تنظيف الرموش من الأوساخ من ناحية ويزيد من متانتها ويحافظ على رونقها من ناحية أخرى، ومن ثم يمكن للمرأة التمتع برموش طويلة وكثيفة ساحرة لمدة أطول.

ولهذا الغرض ينبغي استعمال شامبو الرموش الصناعية بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا على أقل تقدير.

ولتجنب تهيج البشرة المحيطة بالعين والحرقان تنصح "إن ستايل" باستعمال شامبو يخلو من المواد المسببة للتهيج مثل الكحول والسيليكون والبارابين والزيوت المعدنية.