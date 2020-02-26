ظهور نقط حمراء على الجلد تنذر بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور كريستوف ليبيش إن ظهور نقط حمراء على الجلد يرجع لأسباب عدة، أبرزها ما يعرف بالحساسية التلامسية.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن الحساسية التلامسية هي استجابة تحسسية ناجمة عن ملامسة الجلد لمادة مسببة للحساسية مثل المواد العطرية أو المعادن كالنيكل الموجود في الأقراط والحلي مثلا. وفي هذه الحالة غالبا ما تكون النقط الحمراء مصحوبة بحكة أيضا.

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وأضاف ليبيش أن النقط الحمراء على الجلد قد تشير أيضا إلى الإصابة بالهربس المعروف أيضا باسم "الحزام الناري"، وهو مرض فيروسي تتمثل أعراضه في طفح جلدي يظهر في صورة بثور صغيرة مؤلمة تتخذ شكل الحزام، إلى جانب آلام الأطراف وآلام الرأس والحمى والشعور العام بالإعياء.

وقد تنذر النقط الحمراء أيضا بالتهاب الأوعية الدموية، وهو استجابة تحسسية مفرطة تجاه دواء مثلا. وتظهر النقط الحمراء على السيقان بصفة خاصة، وتكون مصحوبة بحكة وحرقان، وقد تتطور إلى عقد ذات لون أحمر داكن.

وعلى أية حال يجب استشارة طبيب أمراض جلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور نقط حمراء على الجلد وعلاجه في الوقت المناسب.