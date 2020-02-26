هكذا أصبح شكل الطفلة ألما بطلة مسلسل نور التركي

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تميزت بصوتها المرتفع، وكثرة حركتها بالمشاهد، ولباقتها في الحديث رغم صِغر عُمرها، وذكائها الملحوظ، هكذا كان دور الطفلة "ألما"، أشهر حفيدة بمسلسل نور التركي، الذي عُرض من أكثر من 15 عاماً، واكتسب شهرة واسعة بالعالم العربي بوجه عام، ومصر بشكل خاص.
ومن جانبه، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُشاركة صورها بعدما أصبحت شابة، وتغيرت ملامحها كُليًا، بعد مرور 15 عام، الأمر الذي لفت الأنظار إليها بشكل كبير.
وتُدعى "كايرا سيمور"، كما إنها ابتعدت عن التمثيل رغم احترافها فيه من الطفولة، واتجهت لدراسة الموسسيقى، وخاصة العزف على الكمان، وفقًا لبعض التقارير بالمواقع التركية.
وكانت "سيمور" شاركت في فيلم رعب باسم "Üç Harfliler Marid".
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