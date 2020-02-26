صورة ودبلة وتعليق.. هل تعود ملكة جمال الكون لتامر عاشور بعد انفصالهما؟

أسابيع معدودة، استمرت خلالها خطبة دارين حلمي، ملكة جمال الكون عام 2019، والفنان تامر عاشور، التي انتهت في 14 نوفمبر الماضي، إلا أنها تُلمح من حين لآخر لاستمرار ارتباطهما، عبر منشوراتها على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

"هن" يرصد 4 مؤشرات دالة على ارتباط الثنائي مجددا، عقب انفصالهما، خلال الفقرات التالية:-

بطريقة غير مباشرة.. دارين حلمي تعلق على عودتها لـ تامر عاشور

تلميحا واضحا، من دارين، حول عودتها لخطيبها الفنان تامر عاشور، في أحدث ظهور لها، بردها على تعليق إحدى متابعيها: "يا بختك يا عم تامر"، قائلة: "طبعا يا بخته إحسدي بقى"، وذلك على ظهورها بمكياج "سموكي" وشعر بني منسدل في أحدث صورة لها، التي أرفقتها بكلمات من أغنية "بيهم كلهم"، للفنان رامي جمال: "مبقتيش عايز ناس خلاص.. جالي اللي بيهم كلهم".

ارتداء دارين حلمي دبلة الخطوبة

خلال تواجدها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته السابقة، بالتجمع الخامس، ظهرت ملكة جال الكون، مرتدية "دبلة الخطوبة" بيدها اليمنى، مشاركة صورتها عبر "إنستجرام".

صورة قديمة للثنائي تثير الجدل

في 12 فبراير، شاركت ملكة جمال الكون متابعيها، عبر موقع تبادل المواد المصورة، بصورة قديمة تعود للعام الماضي تجمعها بـ"عاشور"، بدون تعليق، مكتفية بوضع "إيموشن تاج"، متجاهلة التعليقات حول عودة الثنائي، ثم حذفت الصورة.

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دارين حلمي تعود للواقع الافتراضي بـ"ولا بنساك ولا ثانية"

في ديسمبر الماضي، عادت دارين، إلى التفاعل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب قرابة الـ3 أسابيع من إغلاقه، بصورتين جديدتين بأزياء شتوية، معلقة بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، وسط العديد من التساؤلات، أبرزها: "نقول مبروك على الرجوع لتامر"، و"اشمعنا الأغنية دي بالتحديد اللي كتبتيها"، و"ياترى قصدك إيه بالكابشن".

ولم ترد "دارين" بإجابة واضحة بشأن عودتها إلى خطيبها السابق، مكتفية بالتعليق بـ"إيموشن" قلوب، إضافة إلى تبريرها كتابة "ولا بنساك ولا ثانية"، قائلة: "بغني.. إيه مغنيش؟".

خطوبة تامر عاشور تنتهى خلال أسابيع.. "يا فرحة ما تمت"

وأعلنت دارين حلمي في سبتمبر الماضي، عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.

وعقب إعلان انفصالهما، قررت "دارين" إغلاق حسابها الشخصي على إنستجرام، لعدة أسابيع، ثم عادت من جديد، لتنشر صورة لها، أرفقتها بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، وسط تساؤلات متابعيها عن عودتهما مجددا.