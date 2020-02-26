مشرفة بجروب "حد شاف جوزي".. 8 معلومات عن طليقة جمال حمزة

"اتق الله فينا.. ليه تشمّت الأهلاوية فينا وتخليهم يحفلوا علينا، وليه تكسر فرحتنا، ده مسخرة وسرك وشوية أراجوزات، ملناش عين دلوقتي نتكلم، جمال قاعد في الراديو مبلول".. كلمات عبرت من خلالها رشا بدر عبد السلام، طليقة جمال حمزة، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك، موجهة رسالة شديدة اللهجة مصاحبة بالألفاظ البذيئة، في بث مباشر نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تداوله الرواد، عقب انسحاب الفريق من أمام النادي الأهلي، أمس الاثنين، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

18 دقيقة و19 ثانية، كانت مدة مقطع الفيديو الذي بثته طليقة اللاعب الأسبق، وقد تطرقت للحديث عن أمور النادي بشكل عام، قائلةً: "جمال حمزة مبيتبهدلش، ورزقه مش على حد، أنا هفضح كل حاجة، ليه يقولوا إنه تروق من رئيس نادي الزمالك، وكل واحد يتكلم تجيب سيرة عرضه، ليه مش عايز حد يتكلم ولا يعارض، ليه ما كله بينتقد في الأهلي والمصري، لكن إحنا هنا ناس بتتشتم وأعراض بتتهان، ليه كدة".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن رشا بدر، طليقة لاعب نادي الزمالك الأسبق، جمال حمزة، وفقًا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت في 7 أكتوبر عام 1983، بمحافظة القاهرة.

- تخرجت في كلية النظم والمعلومات، بأكاديمية المدينة، عام 2007.

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- تزوجت رشا من لاعب نادي الزمالك الأسبق، جمال حمزة، خلال عام 2015، حيث تم عقد قرانهم برفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وتعرف بـ"أوشا".

- مشرفة المجموعة المغلقة للفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تعرف باسم "حد شاف جوزي".

- دخلت في مشادة على الهواء مع الدكتورة إسراء حسني نصير، إحدى مشرفات المجموعة، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، في 31 ديسمبر من العام الماضي.

- اتهمتها فاتن شعبان رزق، إحدى مؤسسات المجموعة، بأنها كانت تشارك في الجروب وتشارك بعض المنشورات، بهدف جمع الأموال، ما جعل رشا ترد عليها نافيةً هذه الادعاءات قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا في جروبي كل البنات بينزلوا لينكاتهم، وجروبي فيه 2300، ومش اسمه جروب شقط جوزي".

- يعتبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مخصص لعرض منتجات العناية بالبشرة والشعر.

- احتفل جمال حمزة، بعيد ميلادها في إحدى السنوات، بفاعلية رائع بأحد الكافيهات بالمهندسين وسط عدد كبير من أصدقاء الطرفين، وكان الاحتفال متميزا بفقرة أبهرت الجميع وهي "الساحر" التي قدم أكثر من لعبة سحرية أذهلت كل الموجودين بالحفل، واختتم الساحر فقرته بلعبة "ورق الكوتشينة" التي شاركه فيها نجم الزمالك السابق.