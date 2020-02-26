تحرش بفتاة ينتهي بمشاجرة دموية في الكويت

عادة ما تشهد الاحتفالات والتجمعات حوادث عنف وتحرش بالفتيات، وهو ما وقع بالفعل خلال احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، حيث تعرضت فتاة للتحرش من شابين بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

ولكن يبدو أن محاولة التحرش لم تنتهي على خير، فقد شاهدها شقيقها، وبينما يحاول شابين توقيفها للتحرش بها على شارع الخليج، أثناء مسيرة للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وكان شقيق الفتاة مع صديقه حينما شاهد شابين يقومان بتضييق المسير على شقيقته فأسرع لحمايتها إلا أن المشاجرة انتهت بجرح شخصين، أحدهما بجرح قطعي في يده، والآخر بطعنة في الصدر، وذلك بأسلحة بيضاء.

وخلال محاولة شقيق الفتاة الدفاع عنها، أخرج أحد المتحرشين سكينا وجرحه جرحا قطعيا في اليد، فأخرج شقيق الضحية سيفا، وطعنه في صدره.