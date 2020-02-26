آخرهن ديانا كرزون.. فنانات يعترفن بالعلاقات العاطفية بسبب الشائعات

"الإنترنت سيجعل العالم يبدو كقرية صغيرة"، تلك الجملة التي ظهرت في بداية الألفية، كانت معبرة بشدة عما بإمكانه أن يفعله التقارب بين الناس، ولكنها أصبحت اليوم أكثر واقعية من ذي قبل، حتى الفنانات، والمشاهير والكتاب، أصبحوا قريبين من الجميع، لم يعودوا كالكواكب التي تسبح في فلك بعيدة عن جمهورها.

قربت وسائل التواصل الاجتماعي بين البشر، وجعلت الشائعات أكثر قوة، فأصبحت الفنانات يتنازلن عن رغبة الجماهير في معرفة الحقيقة، وينشرن بدورهن أخبار حياتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر هؤلاء الفنانات هي ديانا كرزون، والتي أعلنت موعد زفافها، وهي ليست الأولى، فيستعرض التقرير التالي فنانات اعترفن بالعلاقات العاطفية بعد الشائعات.

ديانا كرزون

في مداخلة على إحدى الإذاعات الأردنية أعلنت الفنانة ديانا كرزون أنها ستتزوج من الإعلامي "معاذ العمري"، على أن يكون عقد القران يوم الجمعة القادمة، وقالت كرزون إنها كانت تود أن يكون هذا الزفاف مفاجأة، ولكن الشائعات التي حاوطتها عن موعد الزفاف جعلها تعلنه بنفسها، حيث قالت، "حاولنا على قد ما نقدر نخبي الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر وباركتلنا".

عمرو دياب ودينا الشربيني

ظلت الشائعات تطارد الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني لفترة طويلة، فقد تكرر ظهورهما معا، في حفلات الساحل، وفي المهرجانات الفنية، وفي مختلف المناسبات، حتى قطع الثنائي ما يطاردهما من شائعات باليقين، آخرها نشرهما صورا رومانسية خلال احتفالهما بعيد الحب الشهر الجاري، وقبلها نشرا عدة صور جمعتهما كذلك على الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعتبر إعلان غير مباشر بالعلاقة التي تجمعهما.

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ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة

اضطرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى إعلان نبأ طلاقها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد انتشار شائعات كثيرة تفيد بزواجه من الفنانة ريهام حجاج، فنشرت ياسمين عبدالعزيز وثيقة طلاقها، والتي أظهرت أنها انفصلت عنه بالفعل قبل الإعلان بحوالي عام، ما يؤكد أن الشائعات التي كانت تلاحقها هي السبب وراء إعلانها الانفصال.

أصالة وطارق العريان

كثير من القصص نسجت حول علاقة أصالة وطارق العريان، قصص خيانة وطلاق، وارتباط العريان بفنانة أخرى صغيرة شاركت في فيلمه "ولاد رزق2"، كثير من الشائعات التي حاولت أصالة نفسها في البداية، وتجنبها بعد ذلك، ولكن يبدو أن الصمود لم ينفع في تلك الحالة، فقد أعلنت في نهاية المطاف انفصالها عن أبو ولديها، وزوجها الذي استمر ارتباطها به عشرات السنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.