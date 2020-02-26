بكاء وخيانة ودعم لعمليات التجميل.. جوانب من حياة مادلين طبر

مادلين طبر: أؤيد عمليات التجميل وغير المقتدرات عليهن بالوصفات الطبيعية

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بدأت حياتها المهنية بمجال الصحافة، حيث لمع اسمها وذاع صيتها من خلاله، ثم بدأت شهرتها من خلال برنامج ستوديو الفن، حيث زادت شهرتها على نطاق واسع خلال عملها كمذيعة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال دبلجة مسلسلات الرسوم المتحركة، فكانت طريقها لعالم السينما والتلفزيون. هي الفنانة مادلين طبر، التي تُعتبر من أيقونات السينما المصرية، وكانت واحدة من أحلام الشباب.

ويتزامن اليوم 26 فبراير، يوم ميلاد الفنانة مادلين طبر، الـ64، ويُقدم هُن محطات من حياتها الشخصية والعملية.

حياتها الشخصية وخيانة زوجها لها

تحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر لأول مرة عن خيانة زوجها السابق لها، المصور اللبناني أندرية الخوري، كاشفة أنه خانها مع فنانة أخرى، خلال استضافتها في برنامج "مع دودي" على قناة "النهار"، إنها تزوجت في بداية حياتها رجلاً يكبرها بـ15 عاماً، مشيرة إلى أنها كانت تحبه وتعتمد عليه في الكثير من الأمور، إلا أنها فوجئت، بخيانته لها.

وعن كيفية اكتشافها لخيانته، قالت الفنانة اللبنانية إن زميلة لها من الوسط الفني نبهتها إلى أن هناك علاقة تجمع زوجها بفنانة أخرى.

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ولفتت إلى أنها تأكدت من خيانته لها بذكاء شديد، حيث أنها انتظرت لبعض الوقت بعد خروجه من المنزل ثم اتصلت بآخر رقم ظهر على هاتفه، وكان رقم الفنانة التي شكت بها، وبمجرد أن ردت عليها، بدأت مادلين بالصراخ مدعية أن منزلها يحترق وطلبت التحدث إلى زوجها أندريه، فنادته الأخيرة بعفوية، وهو ما كشف خيانته لها، وكان هذا سبب طلاقها من زوجها.

موقفها من عمليات التجميل

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها دائمة الاهتمام بنفسها وبدأت بإجراء عمليات التجميل منذ سن الـ35 عاما: "مش بسيب نفسي ولا أخلي تجعيدة تاخد خط في وشي، وبتابع مع الدكاترة كل 3 شهور".

وأضافت "طبر" خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها تؤيد عمليات التجميل للسيدات القادرات، واللاتي لا يملكون النقود عليهم بالاهتمام بأنفسهم من خلال الوصفات العشبية والطبيعية، موضحة أن السيدة "المسهتنة" تسعى للوصول إلى شيء ما من زوجها ولا تستطيع الوصول إليه إلا من خلال تلك الحركات: "نو واي أعمل كده، أنا ممكن أتدلع نص ساعة بس معرفش أكون مسهتنة، وأنا مقدرش على السهتنة دي".

سعت للاحتراف في هوليود ولكنها فشلت

وأكدت أن الجمال في الأعمال الفنية والإعلامية ليس قاعدة لدى السيدات: "القاعدة من وجهة نظري الموهبة والإصرار والثبات والاجتهاد وعدم الملل والاستسلام"، مشيرة إلى أنها سعت للاحتراف في هوليوود لشهور ولكنها فشلت في النجاح: "كانت اللعبة مختلفة وكان عندي 30 سنة وبالنسبة لهم كده بقيت عجوزة".

بكت فور سماعها كلمات مريضة سرطان

وتلقت مادلين تكريمًا من مستشفى بهية ومنظمة"انتي الأهم"، تقديرًا لمجهودتها في التوعية بمرض سرطان الثدي، ودعمها للأعمال الخيرية والتطوعية التي تهتم بصحة النساء، خلال عام 2017.

دائمًا ما كانت تتبنى طبر الاهتمام بالتعليم، لنشر التوعية الصحية فيما يتعلق بسرطان الثدي، خاصةً أن العديد من النساء تخجل من فحص هذا الجزء بها للاطمئنان على عدم إصابتها بهذا المرض، "أمهاتنا مقالولناش إننا نكشف على منطقة الصدر بعد البلوغ، لأنه ده عيب، كإنه مش جزء من جسمنا"، مشيرة إلى ضرورة الفحص الدروي للثدي، للاكتشاف المبكر عند الإصابة به، ما يساعد على سرعة العلاج.

وأضافت في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، أن سلاحها في التوعية بسرطان الثدي هو فنها ومحبة الجمهور لها، موضحة أنها بكت بعدما سمعت إحدى المصابات بهذا الورم الخبيث تردد شعارها "إحنا لما نقدر نقهر السرطان، مفيش حاجة هتهزمنا"، الذي قالته في حوارها التلفزيوني مع الإعلامي وائل فهمي عبد الحميد.