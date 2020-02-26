الآثار الجانبية لدواء منع الحمل جينيرا

تلجأ العديد من السيدات الراغبات في إرجاء الحمل لفترة بعد الزواج إلى عقار "جينيرا"، فهو واحدا من وسائل منع الحمل الآمنة والفعالة في البداية، ولكن يوجد للعقار الهرموني آثارا جانبية يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ويب مد" الطبي، وموقع "تابلت وايز"، المتخصص في الأدوية.

الآثار الجانبية لدواء جينيرا

الآثار الجانبية قد تطرأ من مكونات Gynera Tablet، هذه ليست قائمة شاملة، بل هذه الآثار الجانبية ممكنة لكن لا تحدث دائمًا. قد تكون بعض الآثار الجانبية نادرة ولكنها خطيرة.

استشر طبيبك إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية التالية:

نزيف مهبلي غير منتظم.

انقطاع الطمث.

غثيان.

وجع بطن.

زيادة الوزن.

صداع الرأس.

مزاج سيء.

تغير المزاج.

ألم الثدي.

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إذا لاحظت آثار جانبية أخرى غير المذكورة اعلاه، اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية.

محاذير تناول جينيرا

لا تأخذ الدواء إذا كنت تعاني من تلك الحالات.

فرط الحساسية للدواء.

داء السكري مع تورط الأوعية الدموية.

التخثر الوراثي.

التهاب البنكرياس إذا ارتبط بارتفاع الدهون الثلاثية الشديدة.

الأورام الخبيثة.

التهاب البنكرياس.

وجود أو تاريخ أورام الكبد.

وجود أو تاريخ من الصداع النصفي مع أعراض عصبية.