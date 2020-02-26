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طريقة عمل بيتزا البيض

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دائما ما يفضل الأطفال تناول البيتزا بكل أنواعها ومنها بيتزا البيض، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بيتزا البيض

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2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ماء للعجن

بيض

صوص الطماطم

عصير طماطم

ثوم

زعتر جاف

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زيت

ملح

فلفل أسود

الوجه

فلفل رومى شرائح

زيتون شرائح

جبنة رومى

جبنة موتزاريلا

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طريقة تحضير بيتزا البيض

يخلط جيدا مع ماء للعجن وتترك العجينة حتى تختمر

تقسم العجينة وتفرد ثم توضع في صنية الفرن مع مراعاه تبطين الجوانب

ثم يدهن العجين بصوص البيتزا وهو عبارة عن خلط صوص الطماطم مع صلصة الطماطم ثم يضاف الزعتر والثوم والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا ثم يدهن به العجين

تضاف رشة من الجبنة الرومي ثم يضاف البيض ثم شرائح الفلفل والزيتون

تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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