زي بتاع برا.. طريقة عمل فول بالصلصة

الفول المطبوخ بالصلصة والطماطم من أشهى المأكولات على وجبة الإفطار، يعطي طاقة وحيوية بالإضافة إلى منح شعور بالشبع يمتد إلى ساعات طويلة حتى الغداء، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل الفول بالصلصة. المقادير فول مدمس. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. ملح وفلفل وكمون. فص ثوم مفروم. زيت. ليمون. Advertisements طريقة التحضير يسخن الزيت في مقلاة على النار. يضاف الثوم المفروم ويشوح. تضاف الصلصة، مع نصف فنحان ماء ويترك لمدة 10 دقائق. يضاف الفول ويقلب جيدًا. يضاف الملح والفلفل والكمون، ويقلب خليط الفول جيدا. يضاف عصير الليمون، ويقدم ساخنًا مع الخبز.

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