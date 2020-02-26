أصيب به مبارك قبل وفاته.. تعرف على أعراض سرطان "الإثنى عشر"

رحل عن عالمنا، صباح أمس، الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، عقب صراع مع المرض.

وكان الرئيس الأسبق يعاني من سرطان الإثنى عشر، حيث أكد الدكتور ياسر عبد القادر طبيب "مبارك" خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، إنه أصيب به، وأجريت له جراحة ناجحة في ألمانيا، في مارس 2010.

وعادًة يبدأ سرطان الإثنى عشر في البداية من الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، ثم ينتقل سرعة إلى الأعضاء القريبة.

ونادرًا ما يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، حيث إنه من الأورام الجبيثة التي تنتشر في مفترق الجسد.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن مرض الرئيس الأسبق، وفقًا لموقع "مايو كلينك".

أعراض سرطان الإثنى عشر

ألم في الجزء العلوي من البطن.

امتداد الألم من البطن للظهر.

فقدان الشهية.

نقص ملحوظ في الوزن

الاكتئاب

الإصابة بداء السكري

الإرهاق

اصفرار الجلد

ابيضاض العين

انسداد الأمعاء

أسباب سرطان الإثنى عشر

لا يوجد أسباب واضحة، إلا أن هناك بعض العوامل العامة التي يمكن أن تؤدي بالإصابة.

التدخين

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التهاب البنكرياس

المعاناة من سرطان بالقولون

السمنة

تقدم العمر

التاريخ المرضي الوراثي

التهاب البنكرياس المزمن

علاج سرطان الإثنى عشر

يتم علاج السرطان بعدة مراحل متتالية، تبدأ بإزالة الورم، وتنتهي عادًة بتحفيز مناعة الجسم، على النحو التالي:

العمليات الجراحية لاستئصال الورم ومكافحة تفشيه في الجسم.

العلاج الكيميائي، والذي يقتصر على تناول الأدوية التي تقتلالخلايا السرطانية الخبيثة.

العلاج الإشعاعي، من خلال استخدام الأشعة السينية المركزة لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج البيولوجي لتحفيز الجهاز المناعي لمكافحة السرطان.

الوقاية من سرطان الإثنى عشر

يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الإثنى عشر ، على النحو التالي:

الإقلاع عن التدخين

الحافظ على الوزن الصحي.

اجمع بين ممارسة الرياضة يوميًا واتباع نظامٍ غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة بكميات أقل لمساعدتك على الوزن الصحي.

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غني بالفواكه الملونة والخضراوات والحبوب الكاملة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

زيارة استشاري الأمراض الوراثية إذا كان لديك تاريخ عائلي من السرطان.