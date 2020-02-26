طريقة عمل طاجن البطاطس والبسلة

يعتبر طاجن البطاطس والبسلة من أكثر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عملها. ويُقدم هُن طريقة عمل طاجين البطاطس والبسلة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير طاجن البطاطس والبسلة نصف كيلو لحم موزة مكعبات خليط زيوت ملح فلفل أسود بابريكا 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم كركم 2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة ربع كيلو بسلة مسلوقة Advertisements 2 بصلة حلقات نصف كيلو بطاطس 2 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة مفرومين ثمرة فلفل احمر حار طريقة تحضير طاجين البطاطاس والبسلة - يشوح البصل في الزيت - ثم تضاف اللحمة وتشوح - ثم يضاف الطماطم والملح والفلفل - في وعاء آخر يخلط الملح والفلفل والبابريكا والثوم والكركم والبسلة والبقدونس والكزبرة والفلفل الأحمرللحصول على التتبيلة. - ويتبل البطاطس بهذه التتبيلة - تضاف التتبيلة والبطاطس على الطاجن - ويغلق ويترك على النار حتى تمام الطهي

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