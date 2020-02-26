طريقة عمل الفرابتشينو

استغني عن المياة الغازية، والمشروبات التقليدية وحضري الفرابتشينو، الشهي والغني بالمكونات اللذيذة، بخطوات الشيف غادة التلي. مكونات الفرابتشينو ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان 1/2 كوب ماء آيس كريم شوكولاتة ثلج 1/4 كوب شوكولاتة Advertisements كريمة البندق بندق كريمة مخفوقة صوص شوكولاتة طريقة تحضير الفرابتشينو قومي بضرب القهوة مع الماء والثلج جيدًا في الخلاط الكهربائي. ضيفي الآيس كريم، وكريمة البندق، مع الكريمة، والثلج، للخليط السابق، واخلطيهما جيدًا. صبي الخليط، مُزين بصوص الشكولاتة.

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