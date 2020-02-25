بسبب كورونا.. صينية نزلت 8 طوابق على واجهة مبنى

استطاعت امرأة بعمر الـ 60 في مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين، الهروب عن طريق نزولها ثمانية طوابق على واجهة المبنى الشاهق الذي تسكنه، وذلك بعد أن حبسها ابنها في غرفتها لمنعها من الهرب، والإصابة بفيروس كورونا.

حملت السيدة الستينية، والتي قيل إنها تعاني من اضطراب الانفصام في الشخصية، وعاءً من المكرونة سريعة التحضير في حقيبة عندما كانت تشق طريقها لأسفل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد وصلت السيدة إلى الأرض بأمان، ولم تصب بأذى، ووقع الحادث في مجمع سكنى في منطقة هوانجبى بمدينة ووهان بعد ظهر أمس الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة "تشوتيان أوربان" الصينية اليومية.

وتظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة في سترة خضراء وهي تنزل على طول الواجهة الخارجية لبرج سكني وفي يدها كيس بلاستيكي كما شوهدت وهي تمسك بالحديد المتصل بشرفات البناية من الخارج بينما كانت تحركت ببطء على الواجهة.

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وأشارت حسابات على الإنترنت إلى أن المرأة هربت من منزلها لشراء اللحوم، لكن المسؤولين المحليين نفوا ذلك.

فيما قال المسؤولون للصحفيين إن المرأة مصابة بالفصام، ورفضت تناول الدواء بسبب مرضها، مضيفين أنها تسللت من منزلها في 16 فبراير، وظلت مفقودة لمدة ثمانية أيام. وعندما عادت يوم الاثنين، قرر ابنها حبسها في غرفتها لمنعها من الهرب.

وقال أحد المسؤولين المحليين لموقع "ريد ستار نيوز" إن عمالا عند نقطة تفتيش أوقفوها، واتصلوا بابنها ثم تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، ومن ثم العودة إلى منزلها مع ابنها.

ويقال إن مفتشي نقطة التفتيش شاهدوا المرأة وهي تحمل كيسا بلاستيكيا يحتوي على قدر من المكرونة سريعة التحضير.