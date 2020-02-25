أجمل إطلالات نجمات هوليوود هذا الأسبوع

هذا الأسبوع كان حافلًا بالأحداث والمناسبات الخاصة والعامة، والتي شاهدنا فيها نجمات هوليوود وقد اعتمدن أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية وأناقة، وقد تنوعت هذه الاطلالات بين التنسيقات الرسمية الفاخرة، وبين التنسيقات الشبابية الأكثر عصرية، ومن هذه الاطلالات تستطيعين أنتِ بدوركِ أن تستوحي بعض الأفكار المميزة لتتألقي بها في مناسباتكِ الخاصة القادمة، ولا سيما أنه كان هنالك تنوع في الأفكار وفي خيارات الأزياء بين الفساتين والبدلات الرسمية، وتنسيقات التنانير مع القمصان وغيرها الكثير، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تفضلين.

كيم كارداشيان تخطف الأنظار في اطلالة من الجينز

شاهدنا كيم كارداشيان وقد نسقت اطلالة لافتة من الجينز قامت دار بربري Burberry ومديرها الإبداعي ريكارود تيشي Riccardo Tisci بتصميمها خصيصًا لها، وكان عبارة عن توب بقصة كورسيه مستوحاة من العصري الفيكتوري بأكتاف مكشوفة، وأكمام منفوخة، مع بنطلون سكيني مصنوع من الجينز والجلد معه حذاء متصل به، وقد بدا اللوك عصريًّا ومبتكرًا.

جيجي حديد في فستان ميدي باللون الأزرق

أيضًا اختارت جيجي حديد Gigi Hadid اطلالتها هذا الأسبوع من بربري Burberry، لكن على عكس اطلالة كيم فقد بدت أنثوية وناعمة، وكانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأزرق الفاتح، تصميمه مميز ولا سيما عند الأكمام، وتنورته مزينة بالكشكش من الأسفل، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وأكملت اللوك بشنطة يد براقة باللون الأخضر.

أدريانا ليما في فستان براق باللون الأسود

عارضة الأزياء الجميلة أدريانا ليما Adriana Lima، اختارت اطلالة جذابة مؤخرًا، اعتمدت فيها فستانًا براقًا باللون الأسود من دنداس Dundas بقصة الكتف الواحدة الرائجة جدًّا هذا الموسم، مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود ومجوهرات ماسية ناعمة.

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سكارليت جوهانسن في فستان ميدي من لويس فويتون

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson بدأت الترويج لفيلمها الجديد، وقد شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذه الاطلالة التي جمعت بين الأناقة والعصرية، والتي اختارتها من لويس فويتون Louis Vuitton وكانت عبارة عن فستان ميدي بقصة الكورسيه من الأعلى مع تنورة باللون البنفسجي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.

شاهدي أبرز وأجمل اطلالات نجمات هوليوود هذا الأسبوع، في مناسبات مختلفة وفي تصميمات أزياء مميزة ومبتكرة، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.

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إطلالة كيم كارداشيان البرونزية تُحقق تفاعلًا واسعًا عبر صفحتها على "إنستغرام"