الحزام قطعه مهمة تزيّن فساتين النجمات

الاكسسوارات تعرف طريقها جيدًا لتزيين اطلالات النجمات، فهي من القطع التي لا يمكن الاستهانة بقوتها، تحديدًا اكسسوارات الحزام، والتي لا تتخلى عنها النجمات كحزام الذهب الذي أصبحنا نراه كثيرًا مع الفساتين، سواء الكلاسيكية أو البسيطة للمناسبات العادية، فلِمَ لا نرى التفاصيل.

مايا دياب بفستان شبكي جريء مع حزام ذهبي ضخم

كعادتها باطلالالتها المثيرة، ظهرت النجمة اللبنانية بـ فستان شبكي طويل، زينته مع اكسسوارات ذهبية ضخمة كسلسة الظهر وأقراط الأذن، وأكملت اللوك بحزام عريض بسلاسل دائرية كبيرة تُبرز خصرها.



دانييلا رحمة بفستان سواريه مع الحزام السميك

بأحد المهرجانات الكبيرة، اختارت دانييلا رحمة فستان سواريه بدرجات النود من توقيع العالمي زهير مراد Zuhair Murad جاء الفستان مطرزًا بالكامل، مع عنق الريش، نسقت معه حزامًا رفيعًا يتناسب مع التطريزات الزائدة في الفستان، ولكنها اختارته بارزًا أكثر برسومات السنابل، ليُبرز خصرها من دون أن تبدو اطلالتها مبهرجة.



شيرين حمدي بفستان من الستان الأخضر مع حزام الذهب اللامع

اختارت المذيعة المصرية شيرين حمدي فستانًا من الستان الأخضر، الذي يُعتبر اللون الذهبي أحد أصدقائه، ومن أكثر الألوان التي تناسبه، لهذا نسقت معه حزامًا ذهبيًّا ناصعًا، يُبرز خصرها وتبدو به أنحف، ويضيء اطلالتها.

أسماء أبو اليزيد بحزام ذهبي من خامة الفستان نفسه

ظهرت النجمة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد بفستان ذهبي ميتاليك، مائل أكثر للون النحاسي، من دون أكمام مثالي لبشرتها العنبية، اختارت معه حزامًا من الخامة نفسها من طبقتين، ليُبرز خصرها وبدت فيه كالساعة الرملية من دون أن تبدو متلكفة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

بكيزة هانم تطلق مجموعة جديدة من الاكسسوارات للرجال والنساء

طريق تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من سالي عاشور