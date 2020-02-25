جينز الثمانينات هو الأكثر عصرية لعام 2020-2021

سواء كنتِ من المعجبات بموضة حقبة الثمانينات أم لا، فإنها باتت حقيقة أن موضة العام الحالي مستحدثة من خطوط موضة تلك الحقبة، و التي تميزت بجرأة وبهجة تتمثل في تداخل الألوان والنقوش، نفس الأمر الذي يمكن رصده بسهولة في اتجاهات الموضة لعام 2021/ 2020

لذلك عاد الجينز المميز لحقبة الثمانينات وهو الجينز المطوي بكسرات بالخصر أو pleated jeans، وتمتاز هذه القصة بـ خصر مرتفع وأرجل فضفاضة نسبياً، أما الطول فيصل بالكاد للكاحل، وخلال حقبة الثمانينات كان يُنسق هذا الموديل مع قميص بألوان صارخة، خاصة الموديل المميز بكم فضفاض متوسط الطول، ولأن روح موضة الثمانينات تسيطر على الموضة بشكل عام، لذلك عاد البنطلون الجينز المطوي بنفس الأسلوب تقريباً.

طرق لتنسيق الجينز المطوي

تمتاز هذه القصة بالخصر المرتفع الذي يخفي عيوب البطن تماماً، من ثم هو اختيار ملائم لأي امرأة تتراكم لديها الدهون في منطقة البطن، كما أن الأرجل الواسعة تشوش على دهون الأرداف، بشرط اختيار مقاس مناسب لا يلتصق بالجسم.

أما عن أفكار تنسيقه، فمن أكثر الإطلالات عصرية هو تنسيق قميص أنثوي من الحرير مزين بطبعة الأوشحة scarf print التي تتصدر الموضة هذا العام وتتوافر بألوان خريفية جذابة، كما يمكن تنسيقه مع سويت شيرت خريفي بتدرج من ألوان النيون، التي تتصدر الموضة أيضاً.

أما مع حلول الشتاء والطقس البارد فينصح بتنسيق الجينز المطوي مع كنزة من الصوف بصيحة الكروب توب، أي يصل طوله بالكاد لبداية الخصر، أما السترات الشتوية الضخمة فربما لا تلائم هذه الصيحة من الجينز لأنها تخفي تفاصيلها العصرية.

الأحذية الرياضية تناسب صيحة الجينز المطوي

خلال حقبة الثمانينات كان المشاير ينسقون موضة الجينز المطوي مع حذاء رياضي، لذلك يمكنكِ مطابقة نفس الصيحة خاصة وأن الأحذية الرياضية تتصدر الموضة بتنوع في التصميم والألوان. هذا لا يعني أن إضفاء لمسة أنوثة بـ كعب عالِ لن يناسب الجينز المطوي، بينما على العكس فهو يتماشى مع كسرات الخصر التي تركز على قوام المرأة وتناسقه.

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