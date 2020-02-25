أحذية Pump للسهرات من النجمات العالميات

الحذاء إكسسوار تتأنى السيدة باختياره لما له من تأثير واضح على إطلالاتها. فهو إكسسوار بارز لا يمكن إخفاؤه، كما أنه قد يقضي على أناقة المظهر نهائياً أو يضفي الكثير من الجمال عليها. ولسهرات العام الجديد والتي باتت على الأبواب، اخترنا لك أحذية Pump انتعلتها النجمات العالميات في أهم المناسبات، لتختاري بدورك الحذاء المناسب لإطلالتك.

بإمكانك أن تختاري حذاء مرصّعاً بالأحجار أو مصنوعاً من قماش المخمل أو الساتان أو حتى الدانتيل، وهو خيار حصري لهذه المناسبات حيث لا يمكنك أن تختاريه لإطلالات العمل أو المشاوير النهارية. مثل هذا الحذاء، خاصة عندما تختاري اللون المناسب منه لأزيائك، يزيد من فخامة الإطلالة وأنوثتها.

كما بإمكانك أن تختاري حذاء Pump بتصميم بسيط وفاخر في الوقت نفسه، أي أن يكون مدبّب الرأس ومصنوع من الساتان أو المخمل باللون الأسود. فهذا النوع من الأحذية يمكنك أن تنتعليه في مختلف مناسباتك إلا مشاويرك العملية حيث أن هذ النوع من الأحذية لا يساعد كثيراً على الحركة المستمرة.

وفي بعض الأحيان، رغم أننا في فصل الشتاء والبرد، نجد أن اختيار الصندل الصيفي لا يزال مسموحاً، خاصة عندما تكوني موجودة في مكان مغلق ومجهّز بالتدفئة اللازمة. فالصندل مع سروال يصل إلى أعلى الكاحلين أو مع فستان طويل من شأنه أن يزيد من تميّز إطلالتك وسحرها.

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