بعد إصابة نجم SNL.. طبيب يكشف الأسباب المرضية وراء الشعور بآلام الجانب الأيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

أعلن الكوميديان الشاب إسلام إبراهيم، عن معاناته من ألم شديدة بالجانب الأيمن من جسمه، الأمر الذي دفعه إلى إجراء عدد من الفحوصات الطبية، التي جاءت جميع نتائجها إيجابية، ليظل الأطباء في حيرة من أمرهم، لصعوبة معرفة السبب وراء إصابة نجم SNL بالعربي بهذا العرض المزعج.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأمراض التي تقف وراء الشعور بآلام الجانب الأيمن، بحسب ما ذكر الدكتور سعيد شلبي، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي، ووفقًا لموقع "Medicalnewstoday".

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